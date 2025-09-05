ua en ru
Україна підтвердила перебування в полоні понад 2500 військових за допомогою OSINT

П'ятниця 05 вересня 2025 17:22
Україна підтвердила перебування в полоні понад 2500 військових за допомогою OSINT Ілюстративне фото: Україна підтверджує попадання в полон військових за допомогою OSINT (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські фахівці використовують OSINT-технології для того, щоб підтвердити перебування в полоні військовослужбовців. Таким методом виявили, що понад 2500 захисників потрапили в полон.

Про це заявив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України в Telegram.

Добросердов на зустрічі з представниками місії незалежних експертів Московського механізму ОБСЄ розповів, що загальна мета полягає в тому, щоб повернути кожного українця додому, з огляду на те, що військовополонені зберігають статус зниклих безвісти до моменту повернення.

Він зазначив, що застосовуються OSINT-методи (Open Source Intelligence, або розвідка за відкритими джерелами), за допомогою яких підтверджено перебування в полоні 2577 військовослужбовців.

При цьому інформація про 680 людей, серед яких 91 цивільний, ще не підтверджена Міжнародним комітетом Червоного Хреста (МКЧХ).

Також налічується 8 випадків, коли люди, ідентифіковані як полонені, згодом були виявлені серед загиблих. Щодо шести з них МКЧХ так і не підтвердив інформацію про перебування в полоні.

Очікується, що наприкінці вересня незалежні експерти ОБСЄ оприлюднять звіт про порушення Росією зобов'язань перед ОБСЄ, зловживань і порушень прав людини.

Обмін полоненими України та РФ

Нагадаємо, українська і російська делегації під час кількох зустрічей у Стамбулі домовлялися про великі обміни полоненими.

Станом на 24 липня начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявляв, що в рамках таких домовленостей удалося повернути в Україну понад тисячу захисників.

