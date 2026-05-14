В Киеве раздаются мощные взрывы из-за атаки дронов и баллистики

03:08 14.05.2026 Чт
2 мин
Что известно об атаке на Киев?
aimg Эдуард Ткач
В Киеве раздаются мощные взрывы из-за атаки дронов и баллистики Фото: людей призвали перейти в укрытие (Getty Images)
Россия в ночь на 14 мая осуществляет массированную атаку дронов и ракет на Киев. В столице уже было слышно много серий взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и канал начальника КМВА Тимура Ткаченко.

"Объявлена воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистических ракет. Позаботьтесь о своей безопасности: немедленно отправляйтесь в укрытия и оставайтесь там до завершения тревоги", - говорилось в сообщении КГВА в 00:51.

Воздушные силы ВСУ уточняли, что враг запустил баллистику в направлении Кременчуга. Однако с того момента, по состоянию на 03:00 отбоя тревоги 3 Киеве все равно до сих пор не было.

Военные информировали, что после 02:00 в Киев с востока приближались группы ударных беспилотников. Через полчаса атака дронов продолжалась, а в самой столице все чаще была слышна работа ПВО. Примерно в 02:50 в Киеве уже очень громко, слышно как работу ПВО, так и периодические взрывы.

Перед этим начальник КГВА Тимур Ткаченко предупредил, что на Киев лежит очень много дронов, а также возможны пуски ракет.

Обновлено в 03:17

В Киеве прозвучала серия очень мощных взрывов из-за атаки баллистики. Это произошло через несколько минут после того, как Воздушные силы повторно предупредили о баллистике.

Первые последствия атаки РФ на Киев

Начальник КГВА Тимур Ткаченко проинформировал, что в результате атаки дронов последствия зафиксированы уже в двух районах столицы.

"В Днепровском районе БпЛА предварительно попал в крышу жилой 5-этажки. В Голосеевском районе обломки сбитого дрона упали на проезжую часть", - говорится в сообщении.

Где объявили тревогу

По состоянию на 03:08 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в большинстве областей Украины.

В Киеве раздаются мощные взрывы из-за атаки дронов и баллистики

Массированная атака на Украину

Напомним, что враг в ночь на 14 мая снова атакует Украину дронами и ракетами. И это фактически продолжение атаки, которая началась еще утром 13 мая. Относительно ночного обстрела, кроме Киева взрывы были слышны в Черкассах и Кременчуге.

Также мы писали, что в ГУР предупреждали, что днем россияне хотели перегрузить ПВО и поразить гражданские объекты, а ночью ожидается применение крылатых ракет воздушного и морского базирования.

