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Украина под атакой российских дронов "Шахед": где риск ударов

Фото: россияне снова атакуют Украину ударными дронами-камикадзе (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Вечером в среду, 2 апреля, российские террористы снова запустили в направлении Украины дроны-камикадзе типа "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Первые ударные БпЛА начали заходить в воздушное пространство страны около 21:00.

По состоянию на 21:51 вражеские дроны двигались:

  • в северо-западной и центральной части Харьковской области, курс - юго-западный;
  • на севере Донецкой области, курс - юго-западный;
  • на севере Запорожской области, курс - на Запорожье.

По состоянию на 22:41 российские "Шахеды" наблюдались:

  • в Днепропетровской области;
  • на востоке, курс - на север;
  • в центре, курс - северо-западный;
  • в Харьковской области;
  • на юге, курс - на восток;
  • на севере, курс - на Харьков.

В 23:17 военные сообщили о движении вражеских БпЛА на севере Харьковской области, курс - северо-восточный.

По состоянию на 21:56 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Источник: Карта воздушных тревог Украины (https://t.me/povitryanatrivogaaa)

Воздушные атаки России

Вечером в среду, 2 апреля, в Харькове прогремели взрывы на фоне атаки ударными дронами. В течение 40 минут враг нанес по городу 14 ударов.

Днем российские захватчики ударили по Харькову ударным дроном "Молния". В одном из районов города повреждены многоэтажные дома и выбиты более 100 окон.

Мэр города Игорь Терехов отметил, что в марте агрессор удвоил атаки дронами-камикадзе. Существенно возрасли и масштабы разрушений.

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