Украина под атакой российских дронов "Шахед": где риск ударов

Воздушные атаки России

Вечером в среду, 2 апреля, в Харькове прогремели взрывы на фоне атаки ударными дронами. В течение 40 минут враг нанес по городу 14 ударов.

Днем российские захватчики ударили по Харькову ударным дроном "Молния". В одном из районов города повреждены многоэтажные дома и выбиты более 100 окон.

Мэр города Игорь Терехов отметил, что в марте агрессор удвоил атаки дронами-камикадзе. Существенно возрасли и масштабы разрушений.

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