В Харькове прогремели взрывы, город снова под атакой "Шахедов"

В Харькове вечером среды, 2 апреля, прогремели взрывы. Город второй раз за день находится под атакой российских ударных дронов "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Харькова Игоря Терехова.

Как сообщил Терехов, за последние сорок минут враг нанес 14 ударов по городу Харькову.

По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в городе прогремела серия взрывов.

Позже Терехов сообщил о еще одном взрыве.

"Еще группа ударных беспилотников направляется на Харьков. Будьте осторожны", - добавил мэр.

По его словам, предварительно удар был осуществлен по частному сектору Киевского района. Информация требует уточнения.

"В Харькове взрыв - город снова под атакой "Шахедов", - сообщил Терехов.

Обстрелы Харькова

Напомним, российские оккупанты сегодня, 2 апреля, атаковали Харьков ударным дроном "Молния". Он попал по многоэтажке. В Киевском районе города повреждены три многоэтажки, выбито 122 окна.

В результате атаки пострадали пять человек, среди них ребенок.

По словам мэра Харькова Игоря Терехова, март стал самым тяжелым месяцем для города с начала года. Удвоились российские атаки и масштабы разрушений.

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