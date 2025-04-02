В Харькове прогремели взрывы, город снова под атакой "Шахедов"
В Харькове вечером среды, 2 апреля, прогремели взрывы. Город второй раз за день находится под атакой российских ударных дронов "Шахед".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Харькова Игоря Терехова.
"В Харькове взрыв - город снова под атакой "Шахедов", - сообщил Терехов.
По его словам, предварительно удар был осуществлен по частному сектору Киевского района. Информация требует уточнения.
"Еще группа ударных беспилотников направляется на Харьков. Будьте осторожны", - добавил мэр.
Позже Терехов сообщил о еще одном взрыве.
По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в городе прогремела серия взрывов.
Обновлено 22:29
Как сообщил Терехов, за последние сорок минут враг нанес 14 ударов по городу Харькову.
Обстрелы Харькова
Напомним, российские оккупанты сегодня, 2 апреля, атаковали Харьков ударным дроном "Молния". Он попал по многоэтажке. В Киевском районе города повреждены три многоэтажки, выбито 122 окна.
В результате атаки пострадали пять человек, среди них ребенок.
По словам мэра Харькова Игоря Терехова, март стал самым тяжелым месяцем для города с начала года. Удвоились российские атаки и масштабы разрушений.
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