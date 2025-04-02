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В Харькове прогремели взрывы, город снова под атакой "Шахедов"

Харьков, Среда 02 апреля 2025 21:55
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В Харькове прогремели взрывы, город снова под атакой "Шахедов" Фото: Харьков под атакой "Шахедов" (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Харькове вечером среды, 2 апреля, прогремели взрывы. Город второй раз за день находится под атакой российских ударных дронов "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Харькова Игоря Терехова.

"В Харькове взрыв - город снова под атакой "Шахедов", - сообщил Терехов.

По его словам, предварительно удар был осуществлен по частному сектору Киевского района. Информация требует уточнения.

"Еще группа ударных беспилотников направляется на Харьков. Будьте осторожны", - добавил мэр.

Позже Терехов сообщил о еще одном взрыве.

По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в городе прогремела серия взрывов.

Обновлено 22:29

Как сообщил Терехов, за последние сорок минут враг нанес 14 ударов по городу Харькову.

Обстрелы Харькова

Напомним, российские оккупанты сегодня, 2 апреля, атаковали Харьков ударным дроном "Молния". Он попал по многоэтажке. В Киевском районе города повреждены три многоэтажки, выбито 122 окна.

В результате атаки пострадали пять человек, среди них ребенок.

По словам мэра Харькова Игоря Терехова, март стал самым тяжелым месяцем для города с начала года. Удвоились российские атаки и масштабы разрушений.

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