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Україна під атакою російських дронів "Шахед": де загроза ударів

Фото: росіяни знову атакують Україну ударними дронами-камікадзе (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Ввечері у середу, 2 квітня, російські терористи знову запустили в напрямку України дрони-камікадзе типу "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Перші ударні БпЛА почали заходити у повітряний простір країни близько 21:00.

Станом на 21:51 ворожі дрони рухалися:

  • у північно-західній та центральній частині Харківської області, курс - південно-західний;
  • на півночі Донецької області, курс - південно-західний;
  • на півночі Запорізької області, курс - на Запоріжжя.

Станом на 22:41 російські "Шахеди" спостерігалися:

  • у Дніпропетровській області;
  • на сході, курс - на північ;
  • в центрі, курс - північно-західний;
  • у Харківській області;
  • на півдні, курс - на схід;
  • на півночі, курс - на Харків.

О 23:17 військові повідомили про рух ворожих БпЛА на півночі Харківської області, курс - північно-східний.

Станом на 21:56 карта повітряних тривог України виглядала так:

Джерело: Карта повітряних тривог України (https://t.me/povitryanatrivogaaa)

Повітряні атаки Росії

Ввечері у середу, 2 квітня, у Харкові пролунали вибухи на тлі атаки ударними дронами. Впродовж 40 хвилин ворог завдав по місту 14 ударів.

Вдень російські загарбники вдарили по Харкову ударним дроном "Молния". В одному з районів міста пошкоджені багатоповерхові будинки та вибиті понад 100 вікон.

Міський голова Ігор Терехов зазначив, що в березні агресор подвоїв атаки дронами-камікадзе. Суттєво примножилися і масштаби руйнувань.

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ХарківВійна в УкраїніАтака дронів