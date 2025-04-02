Україна під атакою російських дронів "Шахед": де загроза ударів

Повітряні атаки Росії

Ввечері у середу, 2 квітня, у Харкові пролунали вибухи на тлі атаки ударними дронами. Впродовж 40 хвилин ворог завдав по місту 14 ударів.

Вдень російські загарбники вдарили по Харкову ударним дроном "Молния". В одному з районів міста пошкоджені багатоповерхові будинки та вибиті понад 100 вікон.

Міський голова Ігор Терехов зазначив, що в березні агресор подвоїв атаки дронами-камікадзе. Суттєво примножилися і масштаби руйнувань.

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