Оккупанты ударили дроном "Молния" по многоэтажке в Харькове: пострадал ребенок
Российские оккупанты сегодня, 2 апреля, атаковали Харьков ударным дроном. Он попал по многоэтажке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram.
По словам Терехова, дрон "Молния" ударил по многоэтажке в Киевском районе Харькова. Он попал по восьмому этажу, в доме повылетали стекла.
"Есть предварительная информация о двух пострадавших, которые находились в квартире, по которой ударил беспилотник", - подчеркнул городской глава.
Он уточнил, что у пострадавших осколочные ранения. Также из-за удара во дворе дома повреждены шесть авто. На месте атаки работают коммунальные службы и волонтеры.
"Один из пострадавших - ребенок 10-ти лет", - рассказал Терехов.
Дрон "Молния"
Напомним, российские оккупанты только с прошлого года начали применять дроны "Молния" для ударов по Украине.
Как объяснил в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина авиационный эксперт Валерий Романенко, это очень примитивный FPV-дрон самолетного типа. Общая его стоимость составляет около 300 долларов.
Такой беспилотник имеет боевую часть весом от 1 до 3 килограмм, он неспособен пробить стену дома.
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