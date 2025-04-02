ua en ru
Ср, 02 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Оккупанты ударили дроном "Молния" по многоэтажке в Харькове: пострадал ребенок

Харьков, Среда 02 апреля 2025 16:44
UA EN RU
Оккупанты ударили дроном "Молния" по многоэтажке в Харькове: пострадал ребенок Иллюстративное фото: россияне ударили по Харькову дроном (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 2 апреля, атаковали Харьков ударным дроном. Он попал по многоэтажке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram.

По словам Терехова, дрон "Молния" ударил по многоэтажке в Киевском районе Харькова. Он попал по восьмому этажу, в доме повылетали стекла.

"Есть предварительная информация о двух пострадавших, которые находились в квартире, по которой ударил беспилотник", - подчеркнул городской глава.

Он уточнил, что у пострадавших осколочные ранения. Также из-за удара во дворе дома повреждены шесть авто. На месте атаки работают коммунальные службы и волонтеры.

"Один из пострадавших - ребенок 10-ти лет", - рассказал Терехов.

Дрон "Молния"

Напомним, российские оккупанты только с прошлого года начали применять дроны "Молния" для ударов по Украине.

Как объяснил в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина авиационный эксперт Валерий Романенко, это очень примитивный FPV-дрон самолетного типа. Общая его стоимость составляет около 300 долларов.

Такой беспилотник имеет боевую часть весом от 1 до 3 килограмм, он неспособен пробить стену дома.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Война в Украине Дети Атака дронов
NEWS
Есть ли перемирие? Что говорят о прекращении огня у Трампа, Зеленского и Путина
Есть ли перемирие? Что говорят о прекращении огня у Трампа, Зеленского и Путина
DAILY
Кястутис Будрис, МИД Литвы: Пока Путин у власти, РФ будет хотеть покорить соседние страны
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Кястутис Будрис, МИД Литвы: Пока Путин у власти, РФ будет хотеть покорить соседние страны