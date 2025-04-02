Оккупанты ударили дроном "Молния" по многоэтажке в Харькове: пострадал ребенок

Российские оккупанты сегодня, 2 апреля, атаковали Харьков ударным дроном. Он попал по многоэтажке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram .

По словам Терехова, дрон "Молния" ударил по многоэтажке в Киевском районе Харькова. Он попал по восьмому этажу, в доме повылетали стекла.

"Есть предварительная информация о двух пострадавших, которые находились в квартире, по которой ударил беспилотник", - подчеркнул городской глава.

Он уточнил, что у пострадавших осколочные ранения. Также из-за удара во дворе дома повреждены шесть авто. На месте атаки работают коммунальные службы и волонтеры.

"Один из пострадавших - ребенок 10-ти лет", - рассказал Терехов.