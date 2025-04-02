Март стал самым тяжелым месяцем для Харькова, удвоились масштабы разрушений, - мэр
Март стал самым тяжелым месяцем для Харькова с начала года. Удвоились российские атаки и масштабы разрушений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Харькова Игоря Терехова.
"Март пока самый тяжелый месяц с начала года для Харькова, учитывая масштабы разрушений. Вражеские атаки удвоились, и вместе с ними - масштабы последствий. Ни один обстрел не прошел бесследно", - отметил Терехов.
По его словам, наибольшее количество ударов пришлось на конец марта. Всего российские обстрелы повредили 219 жилых домов, выбито почти 4 300 окон.
"Несмотря на это, мы держим темп: контуры зданий уже закрыты на 98%, чтобы люди могли оставаться в своих домах. Коммунальные услуги подаются бесперебойно. Относительно жилого фонда. Пострадали также 81 кровля, впрочем половину из них нам уже удалось восстановить", - рассказал мэр.
Он добавил, что коммунальщики и волонтеры работают в режиме 24/7, без выходных. Восстанавливают не только жилье, но и административные здания, школы, больницы, дороги, инфраструктуру - все, что пострадало в результате российских обстрелов.
Обстрелы Харькова
Напомним, российские оккупанты сегодня, 2 апреля, атаковали Харьков ударным дроном "Молния". Он попал по многоэтажке.
Есть предварительная информация о четырех пострадавших, которые находились в квартире, по которой ударил беспилотник. Один из пострадавших - ребенок 10-ти лет.
Также этой ночью на фоне дроновой атаки в Харькове прозвучала серия взрывов. Большинство попаданий в Харькове было в промышленной зоне, и произошли пожары в складских и производственных помещениях.
Также в результате удара дроном типа "Герань-2" было повреждено около 20 частных жилых домов.
В общем сообщалось о 8-х травмированных, у которых острая реакция на стресс. Это четыре женщины, мужчина, девочка-подросток, младенец и маленький мальчик.
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