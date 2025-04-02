Украина под атакой российских дронов "Шахед": где риск ударов
Вечером в среду, 2 апреля, российские террористы снова запустили в направлении Украины дроны-камикадзе типа "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Первые ударные БпЛА начали заходить в воздушное пространство страны около 21:00.
По состоянию на 21:51 вражеские дроны двигались:
- в северо-западной и центральной части Харьковской области, курс - юго-западный;
- на севере Донецкой области, курс - юго-западный;
- на севере Запорожской области, курс - на Запорожье.
По состоянию на 22:41 российские "Шахеды" наблюдались:
- в Днепропетровской области;
- на востоке, курс - на север;
- в центре, курс - северо-западный;
- в Харьковской области;
- на юге, курс - на восток;
- на севере, курс - на Харьков.
В 23:17 военные сообщили о движении вражеских БпЛА на севере Харьковской области, курс - северо-восточный.
По состоянию на 21:56 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
Источник: Карта воздушных тревог Украины (https://t.me/povitryanatrivogaaa)
Воздушные атаки России
Вечером в среду, 2 апреля, в Харькове прогремели взрывы на фоне атаки ударными дронами. В течение 40 минут враг нанес по городу 14 ударов.
Днем российские захватчики ударили по Харькову ударным дроном "Молния". В одном из районов города повреждены многоэтажные дома и выбиты более 100 окон.
Мэр города Игорь Терехов отметил, что в марте агрессор удвоил атаки дронами-камикадзе. Существенно возрасли и масштабы разрушений.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.