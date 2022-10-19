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Силы ПВО сбили две ракеты над Черниговской областью (фото)

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Среда 19 октября 2022 14:23
Силы ПВО сбили две ракеты над Черниговской областью (фото) Фото: силы ПВО сбили две ракеты над Черниговской областью (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Над Черниговской областью в среду, 19 октября, украинские силы противовоздушной обороны уничтожили две российские ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook оперативного командования "Север".

"Силы обороны Черниговщины сбили над Коптями две ракеты. Наши защитники всегда на страже! Итого к победе", - сообщает командование "Север".

Фото: сбитые над Черниговской областью ракеты (facebook.com/kommander.nord)

Напомним, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Российские войска снова запустили ракеты по укринским городам. В частности, о взрывах сообщают в Винницкой области.

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