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В Киевской области работает ПВО

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Киевская область, Среда 19 октября 2022 13:55
В Киевской области работает ПВО Иллюстративное фото: в Киевской области работает ПВО (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Жителей Киевской области предупредили о работе сил противовоздушной обороны в среду, 19 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОВА Алексея Кулебу.

"Жители Киевской области! Продолжается воздушная тревога! Не игнорируйте ее и находитесь в укрытии! В области работает ПВО", - написал он.

Отметим, что ранее СМИ сообщали о пролете ракет в сторону Киевской области.

Напомним, в Вышгородском районе Киевской области местный житель обнаружил российский дрон "Орлан 10".

Как сообщалось ранее, вчера пиротехники и водолазы изъяли боевую часть сбитой российской ракеты из водоема в Обуховском районе Киевской области.

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Киевская область ПВО
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