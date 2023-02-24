Украина победит с действующим президентом, с бывшим этого не удалось, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что наша страна одержит победу над Россией при его лидерстве. С его предшественником Петром Порошенко победить не удалось.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию главы украинского государства.
"Мне кажется, что я здесь был 24 числа. Мне кажется, важно, что мы не потеряли государство. Да, это благодаря народу Украины и ВСУ. Наверное, благодаря немного и мне, как бы вам было неприятно слышать. Я не герой, но, наверное, хоть что-то сделал, если мы здесь в деоккупированном Киеве", - заявил глава государства, отвечая на вопрос журналистки "5 канала".
Президент напомнил, что у Украины сейчас есть оружие стран НАТО и ее власти продолжают бороться, а не "подписывают предательские договоры, Минские соглашения".
"В чем суть. В том, что мы победим вот с таким президентом, а вот с тем, что был, мы не победили", - добавил он.
Напомним, ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский организовал пресс-конференцию в день годовщины полномасштабного вторжения россиян.
Более детально с ключевыми заявлениями главы государства можете ознакомиться в материале РБК-Украина.
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