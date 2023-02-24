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Україна переможе з чинним президентом, з колишнім цього не вдалося, - Зеленський

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Київ, П'ятниця 24 лютого 2023 20:34
Україна переможе з чинним президентом, з колишнім цього не вдалося, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що наша країна здобуде перемогу над Росією за його лідерства. З його попередником Петром Порошенком перемогти не вдалося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію голови української держави.

"Мені здається, що я тут був 24 числа. Мені здається, важливо, що ми не втратили державу. Так, це завдяки народу України та ЗСУ. Напевно, завдяки трохи і мені, як би вам було неприємно чути. Я не герой, але, мабуть, хоч щось зробив, якщо ми тут у деокупованому Києві", - заявив голова держави, відповідаючи на запитання журналістки "5 каналу".

Президент нагадав, що Україна зараз має зброю країн НАТО і її влада продовжує боротися, а не "підписує зрадницькі договори, Мінські угоди".

"У чому суть. У тому, що ми переможемо ось з таким президентом, а ось з тим, що був, ми не перемогли", - додав він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський організував пресконференцію у день річниці повномасштабного вторгнення росіян.

Більш детально з ключовими заявами глави держави можете ознайомитись у матеріалі РБК-Україна.

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