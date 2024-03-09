Украина перехватила инициативу в Черном море, это многое значит, - Плетенчук

Украина перехватила инициативу над ситуацией в Черном море. Впрочем, враг адаптируется к новым вызовам и реагирует на них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Военно-морских сил (ВМС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Плетенчук в эфире "Эспрессо".

По словам Плетенчука, сегодня сложно прогнозировать, что ожидает Украину в текущем году. В то же время не стоит списывать со счетов корабельный состав врага, поскольку Россия адаптируется к новым вызовам и реагирует на них. Поэтому планирование новых операций по уничтожению вражеского флота приходится проводить более детально и слаженно.

"В общем, можем говорить о положительной тенденции наших действий в Черном море. В частности, можно констатировать, что инициатива сегодня на нашей стороне. В этом деле инициатива много значит, поскольку появляется возможность навязывать свои условия ведения боевых действий. По состоянию на сейчас у нас это получается, но мы должны работать и дальше. Поскольку, по словам командующего ВМС ВСУ (Алексей Неижпапа, командующий ВМС ВСУ, - ред.), каждое судно под военным флагом в Черном море для нас является законной целью", - добавил он.

Российская блокада моря

Российские террористы используют Черное и Азовское моря в своих военных целях. Азовское море сейчас находится под полным контролем врага.

После освобождения острова Змеиный доминирование террористов в Черном море удалось уменьшить. В то же время после выхода России из "зерновой сделки" гражданское судоходство снова оказалось под угрозой, несмотря на то, что за последние месяцы вражескую блокаду моря удается прорывать.

Уничтожение вражеских кораблей

На счету наших воинов не один уничтоженный вражеский корабль. Как пример, недавно спецподразделение ГУР МО "Group 13" недалеко от Керченского пролива нанес удар по патрульному кораблю Черноморского флота "Сергей Котов". Также, согласно данным источников РБК-Украина, на борту уничтоженного российского корабля находился вертолет, вероятно, Ка-27.

В частности, при ударе, 14 февраля, у берегов временно оккупированного Крыма был уничтожен крупный десантный корабль оккупантов "Цезарь Куников".