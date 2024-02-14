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Официально. Украина уничтожила российский большой десантный корабль "Цезарь Куников"

Крым, Среда 14 февраля 2024 09:33
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Официально. Украина уничтожила российский большой десантный корабль "Цезарь Куников" Фото: в Черном море затонул подбитый российский корабль "Цезарь Куников" (wikipedia.org)
Автор: Мария Кучерявец

В Черном море утром ГУР и ВСУ уничтожили российский большой десантный корабль "Цезарь Куников".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"Вооруженные Силы Украины совместно с подразделениями Главного управления разведки Министерства обороны Украины уничтожили большой десантный корабль оккупантов - "Цезарь Куников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в момент поражения корабль находился в территориальных водах Украины вблизи Алупки.

Предыстория

Напомним, что под утро российское Минобороны отчиталось якобы об "отбитой" атаке беспилотников. По данным вражеского ведомства, всего якобы были перехвачены и уничтожены девять "украинских" беспилотников.

Из них два над Белгородской, один над Воронежской областями и шесть над Черным морем.

Позже сетями распространилась информация, что российский большой десантный корабль подвергся атаке в Черном море. Так, взрывы в Крыму начались после шести часов вблизи Алупки. Местные утверждают, что на корабле раздалась тревога, после чего начались взрывы. Было слышно детонацию, а с места повалил густой дым. В сети распространились соответствующие кадры с дымом в море.

Местные Телеграм-каналы написали, что после атаки на Крым российский ВДК пошел ко дну.

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