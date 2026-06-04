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Украина переходит на новый стандарт бензина: как Е10 изменит рынок топлива

12:30 04.06.2026 Чт
2 мин
Почему новые правила могут упростить поставки топлива и сдержать рост цен?
aimg Анастасия Мацепа aimg Сергей Куюн Эксперт
Фото: переход на стандарт Е10 унифицирует украинский рынок топлива с европейским (Getty Images)

С 1 июля Украина переходит на бензин стандарта Е10 с содержанием до 10% биоэтанола. Нововведение не только изменит состав топлива, но и приблизит украинский рынок к европейским стандартам. Благодаря этому поставщикам больше не придется заказывать отдельные партии бензина для Украины, что может сократить расходы и упростить логистику.

Об этом в блиц-интервью РБК-Украина рассказал директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

Главное:

  • Украина переходит со стандарта Е5 на Е10.
  • Топливо для Украины и ЕС станет фактически одинаковым.
  • Поставщикам больше не придется производить отдельные партии бензина.
  • Это может уменьшить логистические и производственные расходы.
  • На АЗС вряд ли исчезнут привычные марки топлива.

Что изменится после перехода на Е10

По словам эксперта, одним из главных последствий перехода на Е10 станет унификация украинского рынка топлива с европейским.

До сих пор Украина использовала бензин стандарта Е5, который не был распространен в большинстве стран Европейского Союза. Из-за этого производителям приходилось изготавливать специальные партии топлива именно для украинского рынка.

Такие поставки требовали дополнительных затрат на производство, хранение и транспортировку.

"Ранее европейским производителям приходилось отдельно делать бензин Е5 для Украины. Это означало отдельные резервуары, логистику и дополнительные расходы", - пояснил эксперт.

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После введения нового стандарта топливо для Украины и стран ЕС фактически станет одинаковым продуктом.

Это позволит поставщикам закупать бензин по тем же правилам, что и европейские компании, без необходимости формировать специальные заказы для украинского рынка.

По мнению эксперта, такая унификация должна положительно повлиять на стабильность поставок и поможет снизить часть дополнительных расходов, которые ранее закладывались в стоимость бензина.

Изменятся ли названия бензина на АЗС

В то же время водителям не стоит ожидать кардинальных изменений на автозаправочных станциях.

По словам эксперта, привычные обозначения вроде А-95 скорее всего останутся. Могут появиться лишь дополнительные отметки по составу топлива, если этого потребуют регуляторные нормы.

Поэтому для большинства автомобилистов переход на Е10 будет почти незаметным, а основные изменения произойдут именно на уровне рынка и системы поставок топлива.

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