Украина переходит на новый стандарт бензина: как Е10 изменит рынок топлива

Главное:

Украина переходит со стандарта Е5 на Е10.

Топливо для Украины и ЕС станет фактически одинаковым.

Поставщикам больше не придется производить отдельные партии бензина.

Это может уменьшить логистические и производственные расходы.

На АЗС вряд ли исчезнут привычные марки топлива.

Что изменится после перехода на Е10

По словам эксперта, одним из главных последствий перехода на Е10 станет унификация украинского рынка топлива с европейским.

До сих пор Украина использовала бензин стандарта Е5, который не был распространен в большинстве стран Европейского Союза. Из-за этого производителям приходилось изготавливать специальные партии топлива именно для украинского рынка.

Такие поставки требовали дополнительных затрат на производство, хранение и транспортировку.

"Ранее европейским производителям приходилось отдельно делать бензин Е5 для Украины. Это означало отдельные резервуары, логистику и дополнительные расходы", - пояснил эксперт.

После введения нового стандарта топливо для Украины и стран ЕС фактически станет одинаковым продуктом.

Это позволит поставщикам закупать бензин по тем же правилам, что и европейские компании, без необходимости формировать специальные заказы для украинского рынка.

По мнению эксперта, такая унификация должна положительно повлиять на стабильность поставок и поможет снизить часть дополнительных расходов, которые ранее закладывались в стоимость бензина.

Изменятся ли названия бензина на АЗС

В то же время водителям не стоит ожидать кардинальных изменений на автозаправочных станциях.

По словам эксперта, привычные обозначения вроде А-95 скорее всего останутся. Могут появиться лишь дополнительные отметки по составу топлива, если этого потребуют регуляторные нормы.

Поэтому для большинства автомобилистов переход на Е10 будет почти незаметным, а основные изменения произойдут именно на уровне рынка и системы поставок топлива.