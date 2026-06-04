Украина переходит на новый стандарт бензина: как Е10 изменит рынок топлива

С 1 июля Украина переходит на бензин стандарта Е10 с содержанием до 10% биоэтанола. Нововведение не только изменит состав топлива, но и приблизит украинский рынок к европейским стандартам. Благодаря этому поставщикам больше не придется заказывать отдельные партии бензина для Украины, что может сократить расходы и упростить логистику.
Об этом в блиц-интервью РБК-Украина рассказал директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.
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По словам эксперта, одним из главных последствий перехода на Е10 станет унификация украинского рынка топлива с европейским.
До сих пор Украина использовала бензин стандарта Е5, который не был распространен в большинстве стран Европейского Союза. Из-за этого производителям приходилось изготавливать специальные партии топлива именно для украинского рынка.
Такие поставки требовали дополнительных затрат на производство, хранение и транспортировку.
"Ранее европейским производителям приходилось отдельно делать бензин Е5 для Украины. Это означало отдельные резервуары, логистику и дополнительные расходы", - пояснил эксперт.
После введения нового стандарта топливо для Украины и стран ЕС фактически станет одинаковым продуктом.
Это позволит поставщикам закупать бензин по тем же правилам, что и европейские компании, без необходимости формировать специальные заказы для украинского рынка.
По мнению эксперта, такая унификация должна положительно повлиять на стабильность поставок и поможет снизить часть дополнительных расходов, которые ранее закладывались в стоимость бензина.
В то же время водителям не стоит ожидать кардинальных изменений на автозаправочных станциях.
По словам эксперта, привычные обозначения вроде А-95 скорее всего останутся. Могут появиться лишь дополнительные отметки по составу топлива, если этого потребуют регуляторные нормы.
Поэтому для большинства автомобилистов переход на Е10 будет почти незаметным, а основные изменения произойдут именно на уровне рынка и системы поставок топлива.