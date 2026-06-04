Україна переходить на новий стандарт бензину: як Е10 змінить ринок пального

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Україна переходить зі стандарту Е5 на Е10.

Пальне для України та ЄС стане фактично однаковим.

Постачальникам більше не доведеться виробляти окремі партії бензину.

Це може зменшити логістичні та виробничі витрати.

На АЗС навряд чи зникнуть звичні марки пального.

Що зміниться після переходу на Е10

За словами експерта, одним із головних наслідків переходу на Е10 стане уніфікація українського ринку пального з європейським.

Досі Україна використовувала бензин стандарту Е5, який не був поширеним у більшості країн Європейського Союзу. Через це виробникам доводилося виготовляти спеціальні партії пального саме для українського ринку.

Такі поставки вимагали додаткових витрат на виробництво, зберігання та транспортування.

“Раніше європейським виробникам доводилося окремо робити бензин Е5 для України. Це означало окремі резервуари, логістику та додаткові витрати”, – пояснив експерт.

Після запровадження нового стандарту пальне для України та країн ЄС фактично стане однаковим продуктом.

Це дозволить постачальникам закуповувати бензин за тими ж правилами, що й європейські компанії, без необхідності формувати спеціальні замовлення для українського ринку.

На думку експерта, така уніфікація має позитивно вплинути на стабільність поставок і допоможе знизити частину додаткових витрат, які раніше закладалися у вартість бензину.

Чи зміняться назви бензину на АЗС

Водночас водіям не варто очікувати кардинальних змін на автозаправних станціях.

За словами експерта, звичні позначення на кшталт А-95 найімовірніше залишаться. Можуть з’явитися лише додаткові позначки щодо складу пального, якщо цього вимагатимуть регуляторні норми.

Тому для більшості автомобілістів перехід на Е10 буде майже непомітним, а основні зміни відбудуться саме на рівні ринку та системи постачання пального.