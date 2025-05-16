РФ хочет прямых переговоров с Украиной в Стамбуле без США, - росСМИ
Делегация Российской Федерации (РФ) выступает против того, чтобы американская сторона присутствовала во время российско-украинских переговоров в Стамбуле.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Интерфакс".
По словам источника, в начале встречи, после приветствия, переговорную комнату покинет представитель Турции.
В том же числе российская делегация выступает против присутствия американских представителей на прямых переговорах с Украиной.
Между тем BBC пишет, что американская сторона вероятно встретится с российской делегацией накануне переговоров между Москвой и Киевом.
"Насколько я понимаю, американский чиновник Майкл Антон, старший помощник Рубио (Марко Рубио, госсекретарь США, - ред.), не будет присутствовать на встрече Россия-Украина-Турция во время обеда. Сначала он встретится с Мединским (Владимир Мединский, глава российской делегации, - ред.) отдельно", - объясняет корреспондент BBC.
Переговоры Украины и России в Турции
Недавно российский диктатор Владимир Путин предложил возобновить мирные переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая. При этом он не согласился на западную инициативу по 30-дневному перемирию.
Президент Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что готов к личной встрече, однако этого не произошло - Россия направила делегацию.
Переговоры между Киевом и Москвой планировались на 15 мая, но впоследствии их перенесли на 16 мая.
По сообщениям СМИ, сегодня в Стамбуле сначала должна состояться трехсторонняя встреча с участием Украины, США и Турции, а уже после нее - переговоры по формуле Украина-Россия-Турция.
Подробнее о переговорах в Стамбуле - узнайте в материале РБК-Украина.
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