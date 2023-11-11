Украина получила ЗРК NASAMS, а ГУР атаковали корабли РФ в Черном море: новости за 10 ноября

Украина получила от Литвы пусковые установки ЗРК NASAMS, а ГУР провели очередную операцию по ликвидации российских кораблей в Черном море.

Война РФ против Украины

Украинские военные ликвидировали еще 800 оккупантов. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 309 520 военных.

Британская разведка предполагает, что удар по судну в Одесской области был ошибкой пилота РФ.

В Пентагоне анонсировали следующую встречу в формате "Рамштайн"

По словам пресс-секретаря Минобороны США Сабрины Сингх, в середине ноября союзники проведут 17-ю встречу по обороне Украины. Она добавила, что из выделенной США суммы в 62,3 млрд долларов помощи для Украины уже было израсходовано 95%.

Украинские пилоты уже учатся на F-16 в воздухе, - Игнат

Как сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, обучение украинских пилотов на F-16 продвигаются согласно плану.

ДБР опросил более 10 свидетелей по делу о гибели помощника Залужного

Советница по коммуникации ДБР Татьяна Сапьян заявила, что показания по делу дали люди, работающие там, где майору Частякову вручали подарок, а также те, кто на момент взрыва находился с ним.

По поводу меры пресечения офицеру, подарившему майору гранаты, представительница ДБР подчеркнула, что бюро будет обжаловать решение суда.

ЕС имеет "план Б" для выделения Украине 50 млрд евро в случае вето Венгрии, - Reuters

Европейский союз сможет обойти любое вето Венгрии и предоставить Украине помощь в размере 50 млрд евро. Брюсселю надоело, что венгерский премьер Виктор Орбан держит всех в заложниках.

Зеленский провел важную Ставку, есть решение о защите Херсона

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Приняты конкретные решения по защите Херсона.

Залужный назвал потери РФ за месяц штурмов Авдеевки: около 10 000 солдат и многие техники

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что за месяц украинские воины уничтожили более 100 вражеских танков, 250 других бронемашин, около полусотни артиллерийских систем и семь самолетов Су-25. Общие потери противника в живой силе составляют около десяти тысяч человек.

Атака ГУР на десантные корабли россиян в Черном море

В ночь на 10 ноября в нескольких населенных пунктах Крыма раздавались взрывы.

После в комментарии РБК-Украина представитель ГУР МО Андрей Юсов сообщил, что в поселке Черноморское были поражены два десантных катера проекта 11770, а потери в личном составе россиян уточняются.

Затем в Главном управлении разведки Министерства обороны подтвердили поражение двух малых десантных кораблей Черноморского флота РФ.

Ближе к вечеру стало известно, что пораженные в Крыму десантные катера россиян пошли ко дну. Операция украинских разведчиков прошла успешно.

Литва доставила в Украину пусковые установки ЗРК NASAMS

Литва передала Украине две пусковые установки для зенитного ракетного комплекса NASAMS и необходимое оборудование.

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