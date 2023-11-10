Уничтожено 800 оккупантов и 14 артилерийских систем. Генштаб обновил потери РФ в Украине
Потери России в войне в Украине на четверг, 10 ноября, составили 800 окупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 309 520 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 14 артсистем и подбили 23 автомобильной техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.11.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 309 520 (+800) человек ликвидировано;
- танков - 5317 (+1) ед.;
- боевых бронированных машин - 10 017 (+3) ед.;
- артиллерийских систем - 7489 (+14) ед.;
- РСЗО - 877 (+2) ед.;
- средства ПВО - 578 (+1) ед.;
- самолетов - 322 ед.;
- вертолетов - 324 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 5595 (+2) ед.;
- крылатые ракеты - 1558 (+1) ед.;
- корабли/катера - 20 ед.;
- подводные лодки - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 9876 (+23) ед.;
- специальная техника - 1060 (+1) ед.
Ситуация на фронте
По данным Генштаба, Силы обороны Украины отразили более 25 атак противника на Марьинском направлении, наступают на Мелитопольском направлении. За прошедшие сутки произошло 69 боевых столкновений. В частности, как отмечают в Институте изучения войны, ВСУ установили контроль над позициями от Антоновского железнодорожного моста к северу от Поймы до Антоновского дорожного моста к северу Олешек.
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