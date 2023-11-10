В ГУР подтвердили поражение двух десантных кораблей в Крыму и показали видео

В Главном управлении разведки Министерства обороны подтвердили поражение двух малых десантных кораблей Черноморского флота РФ. Бойцы показали моменты удара по вражеским целям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой ГУР МО.

Детали спецоперации

Как подтвердили разведчики, речь идет о катерах проекта 11770 (класса "Серна").

По данным ГУР, на судах находился экипаж и загружена бронированная техника, в частности, БТР-82.

Отмечено, что малые десантные катера класса "Серна" Россия активно использовала во время оккупации острова Змеиный для переброски военной техники и десанта.

Кроме того, россияне размещали на борту катеров зенитно-ракетные комплексы "Тор-м2" для мобильного прикрытия своей группировки на острове и в Черном море.

Что известно об этих катерах

Малый десантный корабль класса "Серна" имеет высокую скорость, может вмещать до 45 тонн груза и 92 человека вооруженного десанта.

Оккупанты используют эти катера для высадки передовых групп морской пехоты или эвакуации. А в условиях фактического отсутствия у россиян корабельных средств ПВО после ряда атак Сил безопасности и обороны Украины, такие катера с ЗРК на борту служили для захватчиков прикрытием кораблей ЧФ РФ на рейдах.

Однако, как отметили украинские разведчики, теперь и эта идея россиян разрушена.

Ночные взрывы в Крыму 10 ноября

Напомним, в ночь на 10 ноября в нескольких населенных пунктах Крыма раздавались взрывы.

Местные Телеграм-каналы сообщали, что в поселке Черноморское было зафиксировано несколько "прилетов". Мол, был удар по казарме.

Также было громко в оккупированной Феодосии. В сети предполагали, что дроны ударили по нефтебазе. При этом Минобороны РФ заявило, что над Крымом этой ночью российские войска уничтожили два беспилотника.

Однако впоследствии в комментарии РБК-Украина представитель ГУР МО Андрей Юсов сообщил, что в поселке Черноморское были поражены два десантных катера проекта 11770, а потери в личном составе россиян уточняются.

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