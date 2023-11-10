Литва доставила в Украину пусковые установки ЗРК NASAMS
Литва передала Украине две пусковые установки для зенитного ракетного комплекса NASAMS, а также необходимое оборудование.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Литвы в Twitter.
"Еще одна поставка из Литвы достигла украинской земли. Пусковые установки ракет NASAMS уже на месте", - сказано в сообщении ведомства.
В Минобороны подчеркивают, что Литва доставила их со всем необходимым оборудованием и внедорожниками для экипажа NASAMS.
В ведомстве выразили благодарность Норвегии за передачу части дополнительного оборудования.
NASAMS для Украины от Литвы
Напомним, Министерство обороны Литвы объявило о передаче Украине пусковых установок для зенитного ракетного комплекса NASAMS еще в начале октября.
В ведомстве подчеркивали, что помимо таких установок, Украина также получт боеприпасы калибра 155 мм, которые Литва заказывает для ВСУ совместно с другими странами ЕС.
Еще 3 дня назад президент Украины Владимир Зеленский заявлял о том, что наша страна получила дополнительные NASAMS. Они, по словам главы государства, уже стали на боевое дежурство.
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