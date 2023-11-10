ua en ru
Пт, 10 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Литва доставила в Украину пусковые установки ЗРК NASAMS

Пятница 10 ноября 2023 18:56
UA EN RU
Литва доставила в Украину пусковые установки ЗРК NASAMS Фото: Литва доставила в Украину пусковые установки ЗРК NASAMS (twitter.com/Lithuanian_MoD)
Автор: Иван Носальский

Литва передала Украине две пусковые установки для зенитного ракетного комплекса NASAMS, а также необходимое оборудование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Литвы в Twitter.

"Еще одна поставка из Литвы достигла украинской земли. Пусковые установки ракет NASAMS уже на месте", - сказано в сообщении ведомства.

В Минобороны подчеркивают, что Литва доставила их со всем необходимым оборудованием и внедорожниками для экипажа NASAMS.

В ведомстве выразили благодарность Норвегии за передачу части дополнительного оборудования.

NASAMS для Украины от Литвы

Напомним, Министерство обороны Литвы объявило о передаче Украине пусковых установок для зенитного ракетного комплекса NASAMS еще в начале октября.

В ведомстве подчеркивали, что помимо таких установок, Украина также получт боеприпасы калибра 155 мм, которые Литва заказывает для ВСУ совместно с другими странами ЕС.

Еще 3 дня назад президент Украины Владимир Зеленский заявлял о том, что наша страна получила дополнительные NASAMS. Они, по словам главы государства, уже стали на боевое дежурство.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Литва ЗРК Помощь Украине ПВО Военная помощь Война России против Украины
NEWS
До Крыма - 80 км. Что происходит на левом берегу Херсонской области под непрерывным контролем ВСУ
До Крыма - 80 км. Что происходит на левом берегу Херсонской области под непрерывным контролем ВСУ
DAILY
"До 30 раненых в день". Как медики 80-й бригады спасают военных под Бахмутом
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "До 30 раненых в день". Как медики 80-й бригады спасают военных под Бахмутом