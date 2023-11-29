Первое заседание на уровне топ-дипломатов. Что известно о Совете Украина-НАТО

Сегодня в Брюсселе проходит заседание Совета Украина-НАТО. Это первая такая встреча на уровне министров иностранных дел, где вместе с главой МИД Дмитрием Кулебой союзники обсудят рекомендации по реформам, которые Киеву предстоит провести для членства.

Все, что известно о встрече Совета Украина-НАТО на этот момент - читайте в материале РБК-Украина.

Первая встреча на уровне глав МИД

Отметим, что первое заседание Совета Украина-НАТО проходило этим летом во время саммита в Вильнюсе. Тогда был создан такой формат, который заменил Комиссию Украина-НАТО и дал Киеву более широкий спектр возможностей.

С тех пор и сегодня Совет собирался дважды, а именно на уровне послов в июле и впоследствии в октябре. Такой новый формат сотрудничества повысил статус отношений Украины и Альянса и позволил ей инициировать встречи, а также открыл двери для новых сфер сотрудничества.

Сегодня такое заседание проходит на уровне министров иностранных дел стран-членов НАТО и при участии украинского главы МИД Дмитрия Кулебы. То есть, это первый формат этого заседания на высоком уровне.

Около 10:20 встреча официально началась. Ее открыл генсек Альянса Йенс Столтенберг.

"Мы рады приветствовать вас на первой встрече Совета Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел. Мы твердо поддерживаем Украину и мы уверены, что в один день она будет сидеть за столом как полноправный член Альянса", - сказал Столтенберг и объявил, что заседание закрыто для прессы.

Что обсудят

Ожидается, что на заседании будут согласованы рекомендации по реформам, которые Украине необходимо провести для членства в НАТО.

Также накануне Киев одобрил проект плана реформ по вступлению Украины в НАТО и Украина должна представить его на заседании.

Как указано в пресс-службе МИД, цели визита Кулебы следующие:

мобилизация политической и военной поддержки со стороны государств-членов ЕС и НАТО,

продвижение вступления Украины в обе организации, в частности в контексте подготовки следующего заседания Европейского совета в декабре,

интеграция оборонных индустрий Украины и НАТО,

ускорение производства и снабжение оружия и боеприпасов для украинских воинов.

Также Кулеба проинформирует союзников об актуальной ситуации на фронте и первоочередных военных нуждах Украины, обсудит адаптированную Годовую национальную программу на 2024 год в свете подготовки к Вашингтонскому саммиту НАТО.

Кроме того, украинский министр проведет в Брюсселе ряд двусторонних встреч, в том числе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и с министрами иностранных дел государств-членов Альянса.

Первые заявления Столтенберга и Кулебы

Перед началом первого заседания в штаб-квартире НАТО глава МИД Украины и генсек НАТО уже сделали первые заявления. Кратко приводим ключевые из них.

Кулеба:

Те, кто предлагает Украине пойти на территориальные уступки в обмен на членство в НАТО, должны так поступить со своими территориями.

Учитывая возможности и принципы управления, украинские войска де-факто становятся армией НАТО.

Наша стратегическая задача - восстановление контроля за границей 1991 года - остается неизменной и ничто нас не остановит.

Тупика на фронте нет, нет альтернативы возвращению Украиной контроля над всей ее территорией.

Столтенберг:

Страны НАТО должны быть готовы к новым возможным нападениям России. Важно поддерживать Украину не только на словах, но и на деле.

Все союзники согласны с тем, чтобы Украина была в НАТО. Поэтому сегодня будут обсуждаться реформы, нужды армии и ситуация на фронте.

Мы поддерживаем Украину и уверены, что в один день она будет сидеть за столом как полноправный член Альянса.

Члены НАТО оказывают беспрецедентную помощь Украине: военную, финансовую и гуманитарную. А также мы оказываем помощь в необходимых реформах.

Напомним, что страны-члены НАТО во время летнего саммита в Вильнюсе согласились, что Украина сможет вступить в Альянс без плана действий по членству (ПДЧ). Впрочем, тогда Киев ожидал получить приглашение на вступление в НАТО, но до сих пор этого не произошло.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг недавно заявил, что Украина получит приглашение тогда, когда "согласятся все союзники и будут выполнены условия". Кроме того, он исключил членство Украины, пока она находится в состоянии войны.

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