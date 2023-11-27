Украина получит от НАТО рекомендации для вступления в Альянс

Главы МИД стран НАТО на встрече 28-29 ноября дадут рекомендации Украине для вступления в альянс. Украина станет членом НАТО при условии реформ.

Об этом заявил, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

"Союзники согласны с тем, что Украина станет членом НАТО. На встрече НАТО-Украина мы согласуем рекомендации для украинцев реформ, поскольку мы продолжаем поддерживать Киев на пути к членству в НАТО", - сказал генсек.

В этом месяце Германия и Нидерланды пообещали выделить Украине 10 млрд евро союзники, включая США и Финляндию, направляют дополнительные средства ПВО и боеприпасы для защиты украинских городов от атак России, добавил он.

Столтенберг также заявил, что предстоящее вступление Швеции в НАТО "сделает нас всех более безопасными", и призвал Турцию и Венгрию завершить его ратификацию.

Реализация решений саммита НАТО

Как отметил Столтенберг, союзники по НАТО отслеживают и реализуют решения, которые приняли по поводу Украины и членства в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле этого года.

"Мы приняли три важных решения. Прежде всего, мы сократили путь Украины к членству с двухэтапного процесса до одноэтапного, устранив требование о плане действий по членству для Украины, так что этот шаг уже сделан", - сказал он.

По его словам, во-вторых, создали Совет НАТО-Украина, который является важным органом, где Украина и все союзники по НАТО встречаются за одним столом с одинаковыми правами и одинаковыми обязанностями, и это орган, где можно "принимать решения вместе".

В-третьих, отметил генсек, была согласована программа обеспечения полной оперативной совместимости между украинскими силами и силами НАТО, что поможет Украине приблизиться к Альянсу.

"Вдобавок ко всему, конечно, тот факт, что союзники по НАТО поставляют F-16, боевые танки, артиллерию, обучение. Все это очень практично, помогая Украине приблизиться к НАТО, потому что они все более и более способны действовать и работать вместе с солдатами НАТО и основываясь на доктринах и процедурах обучения НАТО", - добавил Столтенберг.

Совет Украина-НАТО

Совет Украина-НАТО

Совет Украина-НАТО был создан по итогам саммита НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года. В конце ноября пройдет первая встреча министров иностранных дел Совета НАТО-Украина. В ней примет участие государственный секретарь США Энтони Блинкен.

О том, что известно о Совете Украина-НАТО и что не устраивает Киев - читайте в материале РБК-Украина.