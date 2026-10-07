ua en ru
Ср, 07 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Украина получила от ЕС 1,2 млрд евро на оборону

12:44 07.10.2026 Ср
2 мин
aimg Татьяна Степанова
Украина получила от ЕС 1,2 млрд евро на оборону Фото: премьер-министр Украины Сергей Корецкий (facebook.com_sergii.koretskyi)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Украина получила еще 1,2 млрд евро от Европейского Союза в рамках прогромы Ukraine Support Loan.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Сергея Корецкого.

По словам премьера, средства будут направлены на первоочередные оборонные нужды.

С учетом этого транша Украина получила уже около 13 млрд евро оборонного финансирования по программе.

"Продолжаем работать с европейскими партнерами, чтобы остальное предусмотренное финансирование поступило вовремя и в полном объеме", - отметил Корецкий.

Дыра в бюджете Минобороны

Напомним, в конце августа президент Украины Владимир Зеленский заявил о критической необходимости дополнительного финансирования Сил обороны. По его словам, речь идет о 27 млрд долларов, около 10 млрд из которых нужны уже к концу этого года.

Дефицит бюджета Минобороны частично касается денежного довольствия военных, но в основном - средств на ракеты и беспилотники.

В Минобороны заявляли, что уже разработали план, как покрыть потребность в финансировании. Но, как отмечали источники РБК-Украина, решить эту проблему нужно в течение сентября, чтобы в октябре Силы обороны не столкнулись с серьезной нехваткой средств.

Недавно премьер-министр Сергей Корецкий сообщил о получении Украиной транша в размере 3,3 млрд. евро от ЕС в рамках программы Ukraine Support Loan. Деньги пойдут на первоочередные оборонные нужды.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Евросоюз Сергей Корецкий Помощь Украине
Новости
Массированный обстрел Кременчуга и волны баллистики на Киев: все о ночной атаке на Украину
Массированный обстрел Кременчуга и волны баллистики на Киев: все о ночной атаке на Украину
Аналитика
Год до войны без людей? Что говорят эксперты о предупреждении Зеленского насчет ИИ
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Год до войны без людей? Что говорят эксперты о предупреждении Зеленского насчет ИИ