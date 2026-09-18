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Украина получила от ЕС транш 3,3 млрд евро на ракеты и дроны

11:57 18.09.2026 Пт
1 мин
aimg Валерия Абабина
Украина получила от ЕС транш 3,3 млрд евро на ракеты и дроны Фото: ЕС выделил Украине новую помощь на 3,3 млрд евро (Getty Images)
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Украина получила очередной транш в 3,3 млрд. евро от ЕС в рамках программы Ukraine Support Loan. Средства будут направлены на первоочередные оборонные нужды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Сергея Корецкого.

Украина получила очередной транш в размере 3,3 млрд. евро от Евросоюза в рамках программы Ukraine Support Loan. Средства планируют направить на первоочередные оборонные нужды, в частности, закупку ракет и дронов.

В правительстве поблагодарили президентов Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен, Европейскую комиссию и всех государств-членов ЕС за последовательную поддержку Украины и усиление Сил обороны.

Напомним, что эта выплата стала уже четвертым платежом по оборонной составляющей программы Ukraine Support Loan, рассчитанной на 2026-2027 годы.

Она предусматривает до 90 млрд евро: 30 млрд – на бюджетную помощь и 60 млрд – на оборону. Ранее, 11 сентября, Еврокомиссия одобрила 6,1 млрд евро на противовоздушную оборону Украины, в том числе ракеты PAC-3 для систем Patriot.

Ранее сообщалось, что накануне Еврокомиссия анонсировала выделение 3,3 млрд евро Украине на закупку ракет, боеприпасов и беспилотников, а также запуск новой программы совместных оборонных проектов по строительству ПВО на основе системы Freya.

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