Украина получила от ЕС транш 3,3 млрд евро на ракеты и дроны

Украина получила очередной транш в 3,3 млрд. евро от ЕС в рамках программы Ukraine Support Loan. Средства будут направлены на первоочередные оборонные нужды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Сергея Корецкого.

Украина получила очередной транш в размере 3,3 млрд. евро от Евросоюза в рамках программы Ukraine Support Loan. Средства планируют направить на первоочередные оборонные нужды, в частности, закупку ракет и дронов.

В правительстве поблагодарили президентов Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен, Европейскую комиссию и всех государств-членов ЕС за последовательную поддержку Украины и усиление Сил обороны.