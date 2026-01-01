ua en ru
Два новых Patriot от Германии уже защищают украинские города, - Минобороны

Четверг 01 января 2026 11:37
Два новых Patriot от Германии уже защищают украинские города, - Минобороны Фото: два новых Patriot от Германии уже защищают украинские города (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Два комплекса противовоздушной обороны Patriot, которые недавно передала Германия, уже защищают украинские города и критическую инфраструктуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

"Еще два комплекса противовоздушной обороны Patriot стали на защиту украинских городов и критической инфраструктуры. Как сообщал ранее министр обороны Украины Денис Шмыгаль, этого удалось достичь благодаря недавним договоренностям с правительством Германии", - говорится в сообщении.

В Минобороны напомнили, что Patriot - зенитный ракетный комплекс производства США. Это одна из самых совершенных систем ПВО в мире.

Он предназначен для уничтожения самолетов, крылатых и баллистических ракет. Patriot способен сбивать высокоскоростные и сложные цели, обеспечивая многослойную защиту для стратегических объектов и крупных городов.

В ведомстве назвали основные преимущества Patriot:

  • Универсальность: комплекс уничтожает различные аэродинамические и баллистические цели, включая гиперзвуковые. Ракеты Patriot поражают гиперзвуковые ракеты "Циркон" и "Кинжал", которые развивают скорости до 11 000 и до 16 000 км/ч соответственно.
  • Высокая эффективность: сверхточный радар Patriot использует технологии, которые позволяют одновременно обнаруживать и сопровождать различные цели. Ракеты комплекса Patriot (особенно версия PAC-3 MSE) имеют высокую точность, поражают цели прямым наведением, что важно для защиты от баллистических ракет.
  • Многозадачность. Одна батарея Patriot одновременно обнаруживает до 100 целей, сопровождает до 8 целей.
  • Возможность работать в автоматическом режиме позволяет Patriot мгновенно реагировать на угрозы, что важно для перехвата гиперзвуковых ракет.
  • Дальность и высота. Patriot поражает воздушные цели на высоте до 24 км и расстоянии до 160 км, закрывают большие территории.

"Сейчас комплексы ПВО Patriot защищают украинские города и критическую инфраструктуру. Снижают потери от вражеских ударов крылатыми и баллистическими ракетами по энергетике и гражданским объектам", - отметили в Минобороны.

Patriot и другая помощь от Германии

Напомним, недавно министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что Германия передала Вооруженным силам Украины две дополнительных системы противовоздушной обороны Patriot и уже девятый комплекс ПВО Iris-T.

По его словам, в следующем году Германия также передаст Украине "значительное количество" ракет AIM-9 Sidewinder из немецких арсеналов для усиления противовоздушной обороны Украины.

Кроме того, Германия в 2026 году планирует предоставить Украине помощь на 11,5 млрд евро. Соответствующие расходы предусматривает бюджет страны.

