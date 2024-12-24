Украина получила первый транш от США в рамках кредита на 20 млрд долларов

США начали предоставлять Украине деньги в рамках кредита на 20 млрд долларов. Первый транш составил 1 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram .

"Украине от США поступило 1 млрд долларов, что обеспечено доходами от замороженных российских активов", - отметил премьер.

Он поблагодарил американских партнеров и Всемирному банку за такой важный шаг на пути к справедливости.

"Мы рассчитываем, что все суверенные российские активы будут конфискованы и направлены на восстановление Украины", - подчеркнул глава украинского правительства.