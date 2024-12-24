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Украина получила первый транш от США в рамках кредита на 20 млрд долларов

Киев, Вторник 24 декабря 2024 16:24
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Украина получила первый транш от США в рамках кредита на 20 млрд долларов Фото: Денис Шмыгаль, премьер Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

США начали предоставлять Украине деньги в рамках кредита на 20 млрд долларов. Первый транш составил 1 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

"Украине от США поступило 1 млрд долларов, что обеспечено доходами от замороженных российских активов", - отметил премьер.

Он поблагодарил американских партнеров и Всемирному банку за такой важный шаг на пути к справедливости.

"Мы рассчитываем, что все суверенные российские активы будут конфискованы и направлены на восстановление Украины", - подчеркнул глава украинского правительства.

20 млрд долларов от США

Напомним, страны "Большой семерки" летом пообещали предоставить Украине кредит на 50 млрд долларов. Его погасят за счет доходов от замороженных российских активов.

Недавно США выделили на такую инициативу 20 млрд долларов. Они перечислили средства на счет Украины во Всемирном банке.

Важно, что украинские власти смогут сами решать, на что направить переданные деньги. В частности, по данным Минфина, планируется, что почти половина из 50 млрд будет направлена на обеспечение потребностей Сил обороны Украины в 2025 году.

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Украина получила первый транш от США в рамках кредита на 20 млрд долларов
Украина получила первый транш от США в рамках кредита на 20 млрд долларов
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