Україна отримала перший транш від США в рамках кредиту на 20 млрд доларів

США почали надавати Україні гроші в рамках кредиту на 20 млрд доларів. Перший транш становив 1 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в Telegram .

"Україні від США надійшло 1 млрд доларів, що забезпечено доходами від заморожених російських активів", - зазначив прем'єр.

Він подякував американським партнерам і Світовому банку за такий важливий крок на шляху до справедливості.

"Ми розраховуємо, що всі суверенні російські активи будуть конфісковані та спрямовані на відновлення України", - наголосив глава українського уряду.