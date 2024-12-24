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Україна отримала перший транш від США в рамках кредиту на 20 млрд доларів

Київ, Вівторок 24 грудня 2024 16:24
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Україна отримала перший транш від США в рамках кредиту на 20 млрд доларів Фото: Денис Шмигаль, прем'єр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

США почали надавати Україні гроші в рамках кредиту на 20 млрд доларів. Перший транш становив 1 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в Telegram.

"Україні від США надійшло 1 млрд доларів, що забезпечено доходами від заморожених російських активів", - зазначив прем'єр.

Він подякував американським партнерам і Світовому банку за такий важливий крок на шляху до справедливості.

"Ми розраховуємо, що всі суверенні російські активи будуть конфісковані та спрямовані на відновлення України", - наголосив глава українського уряду.

20 млрд доларів від США

Нагадаємо, країни "Великої сімки" влітку пообіцяли надати Україні кредит на 50 млрд доларів. Його погасять за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Нещодавно США виділили на таку ініціативу 20 млрд доларів. Вони перерахували кошти на рахунок України у Світовому банку.

Важливо, що українська влада зможе сама вирішувати, на що спрямувати передані гроші. Зокрема, за даними Мінфіну, планується, що майже половина з 50 млрд буде спрямована на забезпечення потреб Сил оборони України у 2025 році.

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