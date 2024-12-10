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США выделили для Украины кредит на 20 млрд долларов, - Минфин

Вашингтон, Вторник 10 декабря 2024 20:39
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США выделили для Украины кредит на 20 млрд долларов, - Минфин Фото: Джанет Йеллен, министр финансов США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Министерство финансов США объявило о выделении для Украины кредита на 20 млрд долларов. Его погасят за счет доходов от замороженных российских активов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина США.

Как отметила министр финансов США Джаннет Йеллен, 20 млрд долларов от США обеспечат для Украины критически важную помощь.

"50 миллиардов долларов, которые "Большая семерка" коллективно выделяет в рамках этой инициативы, помогут обеспечить Украину ресурсами, необходимыми для поддержания служб экстренной помощи, больниц и других основ ее мужественного сопротивления", - добавила она.

В то же время в Минфине США разъяснили, что сегодня США выполнили свое обязательство о 20 млрд долларов для Украины, "перечислив эти средства в Фонд финансового посредничества по содействию привлечению ресурсов для инвестирования в укрепление Украины (F.O.R.T.I.S. Ukraine FIF)". Через такой фонд средства уже будут предоставлены Украине.

20 млрд от США для Украины

Напомним, этим летом страны "Большой семерки" обязались предоставить Украине кредит в размере 50 млрд долларов, который погасят за счет доходов от замороженных активов России.

При этом США решили выделить на такую инициативу 20 млрд долларов.

Еще вчера, 9 декабря, Кабмин Украины принял постановление, в котором указаны условия получения кредита от США. В частности, предусматривается, что возвращение кредита возможно, если Россия выплатит Украине репарации.

При этом ожидается, что Евросоюз выделит на инициативу о 50 млрд долларов для Украины еще до 35 млрд евро.

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