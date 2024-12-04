Экипаж ВМС завершил обучение на тральщике Zr.Ms. Makkum, который передадут Украине

Украинский экипаж Военно-морских сил (ВМС) завершил учения на нидерландском тральщике Zr.Ms. Makkum. Всего к учениям были привлечены 35 моряков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Нидерландов .

Моряки ознакомились с тральщиком, а также прошли соответствующую подготовку для будущей службы на корабле. Тренировка экипажа длилась два месяца и сейчас успешно завершена. В частности, к учениям были привлечены инструкторы, а также переводчики НАТО.

Кроме экипажа корабля проходило и обучение технического персонала, но в Бельгии.

Нидерланды, в рамках помощи Украине, передадут Киеву Zr.Ms. Makkum и Zr.Ms. Vlaardingen в 2025-м.

Оба тральщика относятся к кораблям типа Alkmaar и имеют максимальное водоизмещение 588 тонн. Их корпуса изготовлены из полиэстера, усиленного стекловолокном. Такой материал обеспечивает высокий уровень безопасности, поскольку позволяет кораблям избегать детонации подводных магнитных мин благодаря минимизации их магнитного воздействия.

Поддержка Нидерландов Украины

Нидерланды активно поддерживают Украину с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. Помощь включает поставки оружия, боеприпасов и военной техники, в частности систем противовоздушной обороны (ПВО), бронетехники и артиллерийских установок. Амстердам также выделил значительные финансовые средства на гуманитарные нужды, восстановление инфраструктуры и энергетического сектора Украины.

Кроме того, Нидерланды поддерживают Украину на дипломатическом уровне, способствуя усилению санкций против России и оказывая помощь в расследовании военных преступлений.

Например, в конце ноября Нидерланды передали Украине три пусковые установки Patriot в связи с прогнозами, что Украину ждет тяжелая зима.