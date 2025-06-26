В честь Мелитополя и Геническа: Украина получила тральщики от Бельгии и Нидерландов

Украина получила от Бельгии и Нидерландов тральщики-искатели мин, в частности BNS Narcis и Zr.Ms. Vlaardingen.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министерство обороны Нидерландов.

Как рассказали в ведомстве, их Zr.Ms. Vlaardingen получил имя "Мелитополь".

Передача кораблей состоялась на военно-морской базе Зебрюгге в Бельгии, однако из соображений безопасности о событии сообщили уже постфактум. До конца года Украина также получит еще один тральщик - Zr.Ms. Makkum, который будет переименован в честь Геническа.

Во время церемонии министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс выразил надежду, что в будущем Черное море снова станет свободным и открытым, а ни один украинский город больше не будет в оккупации.

"Охотники за минами вступают в следующую главу, под новым флагом, с новой миссией. Основные порты Одессы и черноморские судоходные пути являются жизненно важными для украинской экономики. И они находятся под постоянной угрозой. Украина может не выиграть войну на море, но она точно может проиграть войну на суше. Мы просто не можем этого допустить", - сказал Брекельманс.

Ранее мы писали о том, что украинский экипаж Военно-морских сил (ВМС) завершил учения на нидерландском тральщике Zr.Ms. Makkum. Всего к учениям были привлечены 35 моряков.