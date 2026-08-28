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Украина получила информацию от США о визите Рэтклиффа в Москву, - Зеленский

19:34 28.08.2026 Пт
2 мин
Президент заявил, что США продвигают "совершенно реалистическое видение" следующих шагов
aimg Валерий Ульяненко
Украина получила информацию от США о визите Рэтклиффа в Москву, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com_zelenskyy.official)
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Соединенные Штаты предоставили Украине информацию о визите главы ЦРУ Джона Рэтклиффа в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

Глава государства рассказал, что Киев сегодня получил информацию от Вашингтонов по состоявшимся в эти дни встречам в Москве.

"Мы говорили сейчас с американской стороной. Я благодарю за информацию, за необходимую тональность разговора с Россией", - подчеркнул президент.

Зеленский заявил, что Украина "ценит согласованность шагов" и то, что Америка продвигает вполне реалистичное видение, что нужно делать и что нужно сделать.

"Россия должна закончить свою войну, нужно создать все условия, чтобы это было", - отметил он.

Напомним, Джон Рэтклифф 25 августа совершил визит в Москву. Впоследствии спикер российского диктатора Дмитрий Песков раскрыл подробности переговоров Ретклиффа с российскими спецслужбами.

Отметим, Сергей Нарышкин подтвердил, что встречался с Рэтклиффом в Москве. По его словам, они обсуждали находящиеся в компетенции спецслужб вопросы.

Кроме того, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что во время визита Рэтклиффа в Москву война в Украину была одной из тем обсуждения.

РБК-Украина также писало, что, по словам президента США Дональда Трампа, Рэтклифф регулярно встречается с Нарышкиным, а его недавний визит в Москву был "обычной рабочей поездкой".

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