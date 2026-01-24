Франция отказалась участвовать в инициативе PURL по поставкам оружия Украине

Франция не участвует в американской инициативе PURL по поставкам оружия Украине, однако готова поддерживать страну другими способами и настаивает на развитии собственных европейских систем обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Интерфакса.

В Киеве министр-делегат Франции Элис Руфо разъяснила позицию Парижа относительно международной поддержки Украины, подчеркнув, что Франция не входит в программу закупок оружия PURL, но активно сотрудничает с партнерами по ЕС в других сферах военной помощи и готовится к развитию собственных европейских оборонных систем.

Франция не участвует в PURL

На брифинге в Киеве Руфо уточнила: "Нет, в PURL, мы не участвуем. И мы помогаем в других сферах".

Она отметила, что страна приветствует инициативу других европейских партнеров и поддерживает усилия по укреплению коллективной безопасности ЕС.

Развитие европейских систем обороны

Французский министр подчеркнула важность независимости Европы в оборонной сфере: "Мы хотим, чтобы все помнили, что в какой-то момент нам придется принимать решения самостоятельно и по сути разрабатывать европейские системы. Мы готовимся к следующим шагам".

По ее словам, Париж готовит долгосрочные стратегии для создания собственных боевых и защитных систем, что позволит ЕС меньше зависеть от внешних инициатив.