Макрон: две трети разведывательных данных для Украины обеспечивает Франция

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция обеспечивает Украину двумя третями разведданных, заменив в этом аспекте США.

Как сообщает РБК-Украина , об этом Эммануэль Макрон сказал во время выступления перед военными на базе Истр-Ле-Тюбе.

По словам Макрона, изменения начались после того, как в марте 2025 года США приостановили обмен разведывательными данными с Украиной в рамках политических договоренностей по мирным переговорам с Россией.

С тех пор Европа взяла на себя ключевую роль в поддержке Киева, в частности через коалицию из более чем 30 стран, которая предоставляет Украине финансовую и техническую помощь.

"Если год назад Украина чрезвычайно зависела от американских разведданных, то сегодня две трети информации поступают от Франции", - заявил Макрон в своем обращении к французским военным.

По словам Макрона, французские службы координируют и предоставляют украинским войскам разведывательную информацию, необходимую для планирования ударных операций и обороны.

"Сигнал, который мы посылаем украинским партнерам, другим европейцам и всему миру - в том, что мы готовы. Мы готовы поддерживать эти усилия сопротивления. Мы готовы сдерживать новые агрессии или обеспечивать мир на нашей земле", - добавил президент Франции.

В Министерстве обороны Франции не комментировали эти заявления Макрона, но подтвердили, что значительная часть предоставленных данных имеет техническое происхождение и не зависит от США. Бывший французский министр обороны Себастьян Лекорню отмечал, что собственные разведданные Франции способны компенсировать частичное прекращение американской поддержки, обеспечивая Украине необходимую оперативную информацию.

Какие разведданные предоставляют США

В марте 2025 года США временно ограничили поставки военной помощи и разведывательной информации для Украины. Пентагон продолжил передавать Украине данные, необходимые для обороны, но сократил доступ к информации, которую ВСУ могли бы использовать для наступательных операций.

Так, американская разведка позволяет Украине вовремя отслеживать полеты российских бомбардировщиков, предупреждать о баллистических угрозах, корректировать работу систем HIMARS и наносить удары по объектам в глубине территории России.