Самолеты, дроны-перехватчики и ПВО. Зеленский раскрыл детали декларации с Францией
Украина и Франция подписали декларацию о намерениях по сотрудничеству в сфере приобретения Киевом оборонного оборудования. В документе говорится о самолетах, дронах и системах ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.
"Сегодня особый момент, действительно исторический для обеих наций - Франции и Украины. Подписали вместе с Эмманюэлем Макроном декларацию о намерениях по сотрудничеству в сфере приобретения Украиной оборонного оборудования", - заявил Зеленский.
По его словам этот документ дает Украине возможность приобрести военное оборудование из французской оборонной промышленной и технологической базы, в частности 100 самолетов Rafale F4 до 2035 года для боевой авиации Украины, системы ПВО SAMP-T, радары к системам ПВО, ракеты класса "воздух-воздух" и авиабомбы.
Также уже в этом году начнутся совместные проекты между оборонными отраслями. Страны совместно будут производить дроны-перехватчики, работать над развитием критических технологий и компонентов, которые могут быть интегрированы в украинские беспилотники.
"Новые самолеты, новое усиление, новые шаги для укрепления нашей армии и нашей страны. Я очень благодарен Франции, президенту Эмманюэлю Макрону, всему французскому народу, - добавил Зеленский.
Ранее стало известно, что декларация предусматривает возможные будущие контракты на закупку Украиной около ста французских боевых самолетов Rafale, производства Dassault Aviation.
По информации Елисейского дворца, программа рассчитана на десять лет и будет включать не только истребители, но и другое высокотехнологичное вооружение. В частности, речь идет о новейших системах ПВО SAMP-T, которые находятся на завершающем этапе разработки, современных радиолокационных комплексах и боевых беспилотниках.
Французская сторона подчеркивает, что подписанная декларация является шагом к заключению конкретных контрактов, которые укрепят долгосрочную обороноспособность Украины.