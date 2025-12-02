ua en ru
Вт, 02 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Кому и как сегодня будут выключать свет в Украине? Список областей и графиков

Украина, Вторник 02 декабря 2025 09:13
UA EN RU
Кому и как сегодня будут выключать свет в Украине? Список областей и графиков Иллюстративное фото: в Украине сегодня снова действуют графики отключения света (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Во вторник, 2 декабря, в Украине продолжат действовать графики отключений электроэнергии. В течение суток одновременно будут отключать от 0,5 до 3 очередей потребителей.

РБК-Украина рассказывает, какие области сегодня ограничивают электроснабжение.

"Укрэнерго"

Украинцев предупредили, что из-за масштабных ударов по энергетической инфраструктуре завтра будут применяться такие ограничения:

  • с 00:00 до 23:59 - почасовые отключения света для бытовых потребителей в пределах от 0,5 до 3 очередей;
  • с 00:00 до 23:59 - ограничение мощности для промышленных предприятий.

В "Укрэнерго" отметили, что в течение дня как продолжительность, так и объемы отключений могут корректироваться. Граждан призывают следить за обновлениями графиков на официальных страницах местных облэнерго

Киев

По данным ДТЭК, в Киеве во вторник свет будут отключать следующим образом:

  • очередь 1.1 - без света с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00;
  • очередь 1.2 - без света с 06:00 до 09:30 и с 16:00 до 20:00;
  • очередь 2.1 - без света с 06:00 до 09:30 и с 16:00 до 20:00;
  • очередь 2.2 - без света с 06:00 до 09:30 и с 16:00 до 20:00;
  • очередь 3.1 - без света с 09:00 до 13:00 и с 19:30 до 22:30;
  • очередь 3.2 - без света с 09:00 до 13:00 и с 19:30 до 22:30;
  • очередь 4.1 - без света с 10:30 до 13:00 и с 19:30 до 22:30;
  • очередь 4.2 - без света с 09:00 до 13:00 и с 19:30 до 22:30;
  • очередь 5.1 - без света с 12:30 до 16:30;
  • очередь 5.2 - без света с 12:30 до 16:30 и с 23:00 до 24:00;
  • очередь 6.1 - без света с 12:30 до 16:30 и с 23:00 до 24:00;
  • очередь 6.2 - без света с 12:30 до 16:30.

Киевляне могут узнать о своем графике почасовых отключений с помощью нескольких методов, а именно в YASNO и ДТЭК.

Киевская область

Жители Киевской области могут проверить свой график отключений, введя адрес на соответствующих онлайн-ресурсах:

Одесская область

Днепропетровская область

Для потребителей компании ЦЕК графики почасовых отключений имеют следующий вид:

  • 1.1 очередь: с 00:00 до 01:00, с 08:00 до 11:30 и с 18:30 до 20:00.
  • 1.2 очередь: с 08:30 до 11:30 и с 18:30 до 22:00.
  • 2.1 очередь: с 08:00 до 11:30 и с 15:00 до 22:00.
  • 2.2 очередь: с 08:00 до 11:30 и с 15:00 до 20:00.
  • 3.1 очередь: с 11:30 до 15:00 и с 18:30 до 22:00.
  • 3.2 очередь: с 01:00 до 04:30, с 11:30 до 15:00 и с 20:00 до 22:00.
  • 4.1 очередь: с 08:00 до 15:00.
  • 4.2 очереди: с 11:00 до 15:00 и с 22:00 до 24:00.
  • 5.1 очередь: с 15:00 до 18:30 и с 22:00 до 24:00.
  • 5.2 очередь: с 06:00 до 08:00 и с 15:00 до 18:30.
  • 6.1 очередь: с 06:00 до 08:00 и с 11:30 до 17:00.
  • 6.2 очередь: с 04:30 до 08:00 и с 11:30 до 18:30.

В ДТЭК отметили, что стабилизационные отключения будут происходить по следующему графику:

  • для очереди 1.1 с 06:00 до 08:30 и с 15:00 до 19:00;
  • для очереди 1.2 с 04:30 до 11:30 и с 15:00 до 19:00;
  • для очереди 2.1 с 06:00 до 08:30 и с 15:00 до 20:00;
  • для очереди 2.2 с 11:00 до 11:30 и с 15:00 до 19:00;
  • для очереди 3.1 с 00:00 до 01:30, с 08:00 до 12:00 и с 18:30 до 20:00;
  • для очереди 3.2 с 08:80 до 12:00 и с 18:30 до 22:00;
  • для очереди 4.1 с 08:00 до 15:00 и с 18:30 до 22:30;
  • для очереди 4.2 с 08:00 до 15:00 и с 18:30 до 22:30;
  • для очереди 5.1 с 11:30 до 18:30;
  • для очереди 5.2 с 11:30 до 17:00;
  • для очереди 6.1 с 01:00 до 05:00, с 11:30 до 15:30 и с 22:00 до 24:00;
  • для очереди 6.2 с 11:30 до 15:30 и с 22:00 до 24:00.

Проверить свою очередь можно здесь: dtek-dnem.com.ua.

Черкасская область

Часы отсутствия электроснабжения:

  • Подчерк 1.1 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 22:00 - 24:00;
  • Подчерк 1.2 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 22:00 - 24:00;
  • Подчерк 2.1 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00;
  • Подчерк 2.2 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 20:00 - 22:00;
  • Подчерк 3.1 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 20:00 - 22:00;
  • Подчерк 3.2 11:00 - 14:00, 17:00 - 20:00;
  • Подчерк 4.1 11:00 - 14:00, 17:00 - 20:00;
  • Подчерк 4.2 11:00 - 14:00, 17:00 - 20:00;
  • Подчерк 5.1 11:00 - 14:00, 17:00 - 20:00;
  • Подчерк 5.2 06:00 - 08:00, 11:00 - 14:00, 17:00 - 20:00;
  • Подчерк 6.1 06:00 - 08:00, 12:00 - 14:00, 20:00 - 22:00;
  • Подчерк 6.2 06:00 - 08:00, 14:00 - 17:00, 20:00 - 22:00.

Страница в Telegram: t.me/pat_cherkasyoblenergo

Полтавская область

В Полтавской области 2 декабря действуют графики почасовых отключений электроэнергии. Это связано с нехваткой мощности в энергосистеме, вызванной российскими обстрелами.

Кому и как сегодня будут выключать свет в Украине? Список областей и графиков

Ознакомиться с графиком можно по ссылке:
https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Перечень адресов здесь
https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/

Кировоградская область

График почасовых отключений электричества на 2 декабря

  • Подчерк 1.1: 06-08, 11-12, 14-16, 22-24;
  • Подчерк 1.2: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24;
  • Подчерк 2.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20;
  • Подчерк 2.2: 02-04, 10-12, 14-16, 18-20;
  • Подчерк 3.1: 10-12, 14-16, 18-20;
  • Подчерк 3.2: 10-12, 14-16, 18-20;
  • Подчерк 4.1: 12-14, 16-18, 20-22;
  • Подчерк 4.2: 08-10, 12-14, 16-18;
  • Подчерк 5.1: 08-10, 12-14, 16-17, 20-22;
  • Подчерк 5.2: 08-10, 12-14, 16-18, 20-22;
  • Подчерк 6.1: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22;
  • Подчерк 6.2: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18.

Изменения будут публиковать на официальных сайте, Facebook-странице и Telegram-каналах Кировоградоблэнерго. Узнать, к какой очереди принадлежит ваш адрес, можно здесь.

Черниговская область

Кому и как сегодня будут выключать свет в Украине? Список областей и графиков

Напоминаем, что проверить информацию об очередях отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:

Сумская область

Сегодня, 2 декабря, будут действовать графики почасовых отключений. Согласно команде НЭК "Укрэнерго":

  • с 00:00 до 06:00 - 0,5 очереди;
  • с 06:00 до 08:00 - 1,5 очереди;
  • с 08:00 до 11:00 - 2,5 очереди;
  • с 11:00 до 17:00 - 3 очереди;
  • с 17:00 до 20:00 - 2,5 очереди;
  • с 20:00 до 22:00 - 2 очереди;
  • с 22:00 до 24:00 - 1 очередь.

Кому и как сегодня будут выключать свет в Украине? Список областей и графиков

Графики почасовых отключений, в частности свою очередь/подочередь можно на сайте АО "Сумыоблэнерго" в разделе "Потребителям-Отключение-Дознаться очередь ГПВ" (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в ПДФ-таблице): https: //www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.

Отслеживать изменения ГПВ можно личном кабинете E-Svitlo и одноименном приложении.

Харьковская область

Ориентировочные часы отсутствия электроснабжения по очередям/подчергам с учетом времени на переключение:

  • Подочередь 1.1: 08:30-12:00; 17:00-22:00;
  • Подчерк 1.2: 08:00-12:00; 19:00-22:00;
  • Подчерк 2.1: 00:00-01:30; 08:30-12:00; 15:30-17:00; 19:00-22:00;
  • Подчерк 2.2: 08:30-12:00; 15:30-17:00; 19:00-22:00;
  • Подчерк 3.1: 08:30-11:00; 12:00-15:30; 22:00-24:00;
  • Подчерк 3.2: 12:00-15:30; 22:00-24:00;
  • Подчерк 4.1: 01:30-05:00; 11:00-15:30;
  • Подчерк 4.2: 11:00-15:30; 19:00-20:00;
  • Подчерк 5.1: 06:00-08:30; 15:30-19:00;
  • Подчерк 5.2: 15:30-19:00;
  • Подчерк 6.1: 05:00-08:30; 12:00-19:00;
  • Подчерк 6.2: 06:00-08:30; 12:00-19:00.

Перечень адресов по очередям здесь: t.me/kharkivenergy.

Запорожская область

"Одновременно будут отключаться: 00:00-06:00 - 0,5 очереди, 06:00-08:00 - 1,5 очереди, 08:00-11:00 - 2,5 очереди, 11:00-17:00 - 3 очереди, 17:00-20:00 - 2,5 очереди, 20:00-22:00 - 2 очереди, 22:00-24:00 - 1 очередь", - сообщили в облэнерго.

График на 2 декабря:

  • Подчерк 1.1: 05:30 - 08:00, 12:00 - 17:00;
  • Подчерк 1.2: 12:00 - 17:00;
  • Подчерк 2.1: 00:00 - 00:30, 07;30 - 12:30, 17:00 - 22:00;
  • Подчерк 2.2: 00:00 - 03:30, 10:30 - 12:30, 17:00 - 22:00;
  • Подчерк 3.1: 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00;
  • Подчерк 3.2: 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00;
  • Подчерк 4.1: 07:30 - 12:30, 16:30 - 20:30;
  • Подчерк 4.2: 07:30 - 12:30;
  • Подчерк 5.1: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00;
  • Подчерк 5.2: 05:30- 08:00, 12:00 - 17:00;
  • Подчерк 6.1: 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30;
  • Подчерк 6.2: 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30.

С графиками почасовых отключений электроэнергии (ГПВ) можно ознакомиться по ссылке: https: //www.zoe.com.ua

Житомирская область

В соответствии с командой НЭК "Укрэнерго":

  • с 06:00 до 08:00 -1,5 очереди;
  • с 08:00 до 12:00 - 2,5 очереди;
  • с 12:00 до 17:00 - 3,0 очереди;
  • с 17:00 до 20:00 - 2,5 очереди;
  • с 20:00 до 22:00 - 2,0 очереди;
  • с 22:00 до 24:00 - 1,0 очередь.

Кому и как сегодня будут выключать свет в Украине? Список областей и графиков

Актуальный график смотрите на сайте "Житомироблэнерго".

Львовская область

Кому и как сегодня будут выключать свет в Украине? Список областей и графиков

Узнать свою очередь аварийных или почасовых отключений можно:

  • на сайте "Львовоблэнерго", раздел "Почему нет света?";
  • в чат-боте "Львовоблэнерго" в Viber (для бытовых потребителей);
  • в чат-боте "Львовоблэнерго" в Telegram (для бытовых потребителей);
  • в чат-боте "Львовоблэнерго Бизнес" в Viber (для юридических потребителей);
  • в чат-боте "Львовоблэнерго Бизнес" в Telegram (для юридических потребителей).

Ровенская область

Графики почасовых отключений для бытовых потребителей будут действовать в таком объеме:

  • Подчерк 1.1. 14:00-18:00;
  • Подчерк 1.2. 12:00-16:00;
  • Подчерк 2.1. 10:00-14:00;
  • Подчерк 2.2. 10:00-14:00;
  • Подчерк 3.1. 14:00-17:00;
  • Подчерк 3.2 14:00-18:00;
  • Подчерк 4.1. 16:00-20:00;
  • Подчерк 4.2. 17:00-20:00;
  • Подчерк 5.1. 06:00-10:00, 18:00-20:00;
  • Подчерк 5.2 06:00-10:00, 18:.00-20:00;
  • Подчерк 6.1. 08.00-12.00, 20:00-00:00;
  • Подчерк 6.2. 10.00-14.00;

Найти свою очередь на отключение по конкретному адресу можно:

Тернопольская область

Кому и как сегодня будут выключать свет в Украине? Список областей и графиков

Актуальный график смотрите на сайте "Тернопольоблэнерго".

Хмельницкая область

Кому и как сегодня будут выключать свет в Украине? Список областей и графиков

Узнать свою очередь можно в разделе "Почасовые отключения", проверить причину и ожидаемое время восстановления распределения электроэнергии - в чат-ботах Viber, Telegram, "Отключение по адресу" и "Актуальные отключения".

При подготовке материала использованы данные "Укрэнерго", ДТЭК и облэнерго.

Читайте РБК-Украина в Google News
Графики отключения света Блэкаут ДТЭК Укрэнерго
Новости
Трамп отправил "нетипичную" делегацию на переговоры в РФ, - CNN
Трамп отправил "нетипичную" делегацию на переговоры в РФ, - CNN
Аналитика
Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит