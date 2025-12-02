Україна отримає від Швеції зимовий пакет допомоги на 100 млн євро

Швеція надасть Україні пакет зимової допомоги на 1,1 млрд шведських крон (100 млн євро). Кошти спрямують, зокрема, на ремонт інфраструктури.

Про це сказано в повідомленні шведського уряду, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sweden Herald .

Планується, що 100 млн євро від Швеції спрямують на підтримку українських муніципалітетів. Йдеться про ремонт і будівництво інфраструктури з урахуванням екологічних вимог. Також гроші підуть на забезпечення енергетичних потреб країни в зимовий період і на зміцнення її здатності надавати державні послуги.

Як зазначив міністр міжнародного розвитку та співробітництва Швеції Бенжамін Доуса, Росія останніми тижнями посилила свої атаки на цивільну інфраструктуру України. За його словами, на тлі похолодання є ризик, що ця зима стане найгіршою з 2022 року.

Удари Росії по енергетиці

Нагадаємо, російські окупанти використовують холодну пору року як зброю проти мирних українців. Вони завдають ударів по енергетичних об'єктах України, внаслідок чого по всій країні діють графіки тимчасових відключень світла.

Зокрема, в ніч на 2 грудня окупанти атакували енергетичні та цивільні об'єкти на півдні Одеської області. Унаслідок ударів тисячі місцевих жителів залишилися без світла.

Також сьогодні, 2 грудня, у всіх регіонах України запровадили графіки відключень світла обсягом від 0,5 до 3 черг.

До слова, раніше міністр оборони України Денис Шмигаль заявляв, що Україна на останній зустрічі у форматі "Рамштайн" попросила партнерів про "зимовий пакет" протиповітряної оборони.

За його словами, йдеться про достатню кількість ракет-перехоплювачів, які необхідні для захисту українців і цивільної інфраструктури.