Rheinmetall в этом году передаст Украине системы защиты от дронов Skyranger
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall усилит свою военную поддержку Украины. В этом году компания будет поставлять ВСУ системы защиты от дронов Skyranger.
Об этом заявил Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rai News.
"Мы будем поставлять наши системы Skyranger уже в этом году", - заявил Паппергер.
Он ожидает, что многомиллионный контракт будет подписан в среду 10 сентября, на выставке DSEI в Лондоне.
Система Skyranger представляет собой мобильную зенитную платформу, которую также можно установить на танки Leopard, способную защищать площадь 16 кв.км.
"Благодаря этим системам мы можем гарантировать полностью свободные от беспилотников территории", - отметил гендиректор компании.
По его словам, Бундесвер также заинтересован в этой технологии, и подчеркнул, что "в нынешней ситуации использование Skyranger может оказать решающую помощь Украине".
Напомним, немецкий оборонный концерн Rheinmetall 18 сентября 2024 года провел мероприятие Skyranger System Demonstration 2024. Во время него была продемонстрирована самоходная зенитка на базе Leopard 1, который был оборудован установкой Skyranger 35 калибра 35 миллиметров.
Тогда сообщалось, что концерн рассчитывает заказать не менее 10 единиц таких зениток для Сил обороны Украины.