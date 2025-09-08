Rheinmetall в этом году передаст Украине системы защиты от дронов Skyranger

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall усилит свою военную поддержку Украины. В этом году компания будет поставлять ВСУ системы защиты от дронов Skyranger.

Об этом заявил Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rai News .

"Мы будем поставлять наши системы Skyranger уже в этом году", - заявил Паппергер.

Он ожидает, что многомиллионный контракт будет подписан в среду 10 сентября, на выставке DSEI в Лондоне.

Система Skyranger представляет собой мобильную зенитную платформу, которую также можно установить на танки Leopard, способную защищать площадь 16 кв.км.

"Благодаря этим системам мы можем гарантировать полностью свободные от беспилотников территории", - отметил гендиректор компании.

По его словам, Бундесвер также заинтересован в этой технологии, и подчеркнул, что "в нынешней ситуации использование Skyranger может оказать решающую помощь Украине".