Украина планирует привлечь еще 20 млрд долларов военной помощи от союзников
Украина работает над привлечением дополнительных 20 млрд долларов военной помощи от союзников. Этот вопрос планируется обсудить на встрече в формате «Рамштайн».
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Reuters.
Финансирование от партнеров
Украина стремится получить еще 20 млрд долларов военной поддержки от союзников, заявил министр обороны Михаил Федоров во время совместной пресс-конференции с министром обороны Нидерландов.
По его словам, это дополнительное финансирование должно дополнить уже объявленные объемы помощи.
Источник в украинской оборонной сфере сообщил Reuters, что Киев планирует поднять этот вопрос на ближайшей встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины, также известной как группа Рамштайн, в которую входят более 50 стран.
Текущие объемы помощи
Федоров отметил, что из примерно 40 млрд долларов, которые были объявлены союзниками, Украина на данный момент имеет около 24 млрд долларов в графике поставок.
Приоритеты Украины
Украина также работает с партнерами над тем, чтобы изменить приоритеты помощи и повысить её эффективность.
Среди ключевых потребностей:
- артиллерия большой дальности
- украинские беспилотники
- инвестиции в инициативу НАТО PURL
- системы противовоздушной обороны
Федоров подчеркнул, что Украина рассматривает нынешний период как "окно возможностей" для усиления поддержки со стороны партнеров.
"Мы пытаемся донести до наших партнеров, что существует окно возможностей", - сказал он.
Он также отметил, что продвижение российских войск на фронте в этом году замедлилось, в частности из-за ударов украинских беспилотников по логистике и снабжению РФ.
Напомним, союзники Украины в формате «Группы семи» (G7) и Контактной группы по вопросам обороны неоднократно заявляли об усилении военной поддержки Киева, в частности в части систем противовоздушной обороны, дальнобойных средств и боеприпасов.
Отдельным пунктом лидеры G7 выделили подготовку Украины к предстоящей зиме, пообещав выделить дополнительные средства и оборудование для обеспечения энергетической устойчивости страны