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Украина планирует привлечь еще 20 млрд долларов военной помощи от союзников

20:12 17.06.2026 Ср
2 мин
Речь идет не только об объемах, но и об изменении приоритетов помощи
aimg Валерия Абабина
Украина планирует привлечь еще 20 млрд долларов военной помощи от союзников Фото: Министр обороны Украины Михаил Федоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
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Украина работает над привлечением дополнительных 20 млрд долларов военной помощи от союзников. Этот вопрос планируется обсудить на встрече в формате «Рамштайн».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Reuters.

Финансирование от партнеров

Украина стремится получить еще 20 млрд долларов военной поддержки от союзников, заявил министр обороны Михаил Федоров во время совместной пресс-конференции с министром обороны Нидерландов.

По его словам, это дополнительное финансирование должно дополнить уже объявленные объемы помощи.

Источник в украинской оборонной сфере сообщил Reuters, что Киев планирует поднять этот вопрос на ближайшей встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины, также известной как группа Рамштайн, в которую входят более 50 стран.

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Текущие объемы помощи

Федоров отметил, что из примерно 40 млрд долларов, которые были объявлены союзниками, Украина на данный момент имеет около 24 млрд долларов в графике поставок.

Приоритеты Украины

Украина также работает с партнерами над тем, чтобы изменить приоритеты помощи и повысить её эффективность.

Среди ключевых потребностей:

  • артиллерия большой дальности
  • украинские беспилотники
  • инвестиции в инициативу НАТО PURL
  • системы противовоздушной обороны

Федоров подчеркнул, что Украина рассматривает нынешний период как "окно возможностей" для усиления поддержки со стороны партнеров.

"Мы пытаемся донести до наших партнеров, что существует окно возможностей", - сказал он.

Он также отметил, что продвижение российских войск на фронте в этом году замедлилось, в частности из-за ударов украинских беспилотников по логистике и снабжению РФ.

Напомним, союзники Украины в формате «Группы семи» (G7) и Контактной группы по вопросам обороны неоднократно заявляли об усилении военной поддержки Киева, в частности в части систем противовоздушной обороны, дальнобойных средств и боеприпасов.

Отдельным пунктом лидеры G7 выделили подготовку Украины к предстоящей зиме, пообещав выделить дополнительные средства и оборудование для обеспечения энергетической устойчивости страны

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