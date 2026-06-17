Украина планирует привлечь еще 20 млрд долларов военной помощи от союзников

Украина работает над привлечением дополнительных 20 млрд долларов военной помощи от союзников. Этот вопрос планируется обсудить на встрече в формате «Рамштайн».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Reuters.

Финансирование от партнеров

Украина стремится получить еще 20 млрд долларов военной поддержки от союзников, заявил министр обороны Михаил Федоров во время совместной пресс-конференции с министром обороны Нидерландов.

По его словам, это дополнительное финансирование должно дополнить уже объявленные объемы помощи.

Источник в украинской оборонной сфере сообщил Reuters, что Киев планирует поднять этот вопрос на ближайшей встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины, также известной как группа Рамштайн, в которую входят более 50 стран.

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Текущие объемы помощи

Федоров отметил, что из примерно 40 млрд долларов, которые были объявлены союзниками, Украина на данный момент имеет около 24 млрд долларов в графике поставок.

Приоритеты Украины

Украина также работает с партнерами над тем, чтобы изменить приоритеты помощи и повысить её эффективность.

Среди ключевых потребностей:

артиллерия большой дальности

украинские беспилотники

инвестиции в инициативу НАТО PURL

системы противовоздушной обороны

Федоров подчеркнул, что Украина рассматривает нынешний период как "окно возможностей" для усиления поддержки со стороны партнеров.

"Мы пытаемся донести до наших партнеров, что существует окно возможностей", - сказал он.

Он также отметил, что продвижение российских войск на фронте в этом году замедлилось, в частности из-за ударов украинских беспилотников по логистике и снабжению РФ.