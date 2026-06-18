Германия выделит Украине ещё 400 млн долларов на ПВО и ракеты для Patriot

Германия выделит Украине ещё 400 млн долларов военной помощи. Средства пойдут на системы ПВО, боеприпасы и ракеты для Patriot.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время общения с журналистами перед началом министерской встречи НАТО в Брюсселе.

По его словам, Германия выделит средства на "необходимые боеприпасы для систем противовоздушной обороны".

"Таким образом мы буквально каждую ночь и каждый день спасаем человеческие жизни. На этот раз мы выделяем 200 млн долларов", - сказал Писториус.

Кроме того, министр отметил, что Германия поддержит программу PURL, которая предусматривает закупку ракет для систем Patriot.

"Благодаря этому планируется закупка управляемых ракет для систем Patriot. Мы также договорились присоединиться к этой инициативе, выделив 200 млн долларов на закупку управляемых ракет PAC-3. Таким образом, мы движемся вперед", - добавил Писториус.

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Глава Минобороны Германии также призвал других участников "Рамштайна" присоединиться к финансированию закупок ракет PAC-3 для укрепления украинской ПВО.