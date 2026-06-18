Германия выделит Украине ещё 400 млн долларов на ПВО и ракеты для Patriot
Германия выделит Украине ещё 400 млн долларов военной помощи. Средства пойдут на системы ПВО, боеприпасы и ракеты для Patriot.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время общения с журналистами перед началом министерской встречи НАТО в Брюсселе.
По его словам, Германия выделит средства на "необходимые боеприпасы для систем противовоздушной обороны".
"Таким образом мы буквально каждую ночь и каждый день спасаем человеческие жизни. На этот раз мы выделяем 200 млн долларов", - сказал Писториус.
Кроме того, министр отметил, что Германия поддержит программу PURL, которая предусматривает закупку ракет для систем Patriot.
"Благодаря этому планируется закупка управляемых ракет для систем Patriot. Мы также договорились присоединиться к этой инициативе, выделив 200 млн долларов на закупку управляемых ракет PAC-3. Таким образом, мы движемся вперед", - добавил Писториус.
Глава Минобороны Германии также призвал других участников "Рамштайна" присоединиться к финансированию закупок ракет PAC-3 для укрепления украинской ПВО.
ПВО для Украины
Напомним, 16 июня президент Украины Владимир Зеленский принял участие в заседании G7, на котором также присутствовал президент США Дональд Трамп.
После этой встречи страны G7 опубликовали совместное заявление, в котором говорилось, что они достигли согласия по ряду вопросов, связанных с Украиной.
В частности, стороны договорились об увеличении поставок Украине средств ПВО, дополнительных зенитных систем и ракет-перехватчиков.
Также страны рассмотрят вопрос о передаче Украине лицензий, которые позволят производить иностранное вооружение на украинских заводах. Кроме того, страны обязались усилить экономическое давление на Россию.
Кроме того, Украина работает над привлечением дополнительных 20 млрд долларов военной помощи от союзников. Вопрос планируется обсудить на сегодняшней встрече в формате "Рамштайн".