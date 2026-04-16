Украина получит от Нидерландов новый корабль: Зеленский раскрыл сроки

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке экипажа и передаче Украине противоминного корабля от Нидерландов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Владимира Зеленского в сети Telegram.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о встрече с украинскими военными, которые проходят обучение на противоминном корабле класса Alkmaar в Нидерландах.
По его словам, вместе с премьер-министром Робом Йеттеном он обсудил с военнослужащими ход подготовки и дальнейшие планы.
Зеленский отметил, что Нидерланды полностью подготовят экипаж и уже в июне передадут корабль Украине.
Судно получит название "Геническ" — в честь украинского корабля, который был потерян при выполнении боевой задачи в июне 2022 года в районе Кинбурнской косы.
По словам президента, это уже пятый корабль, который войдет в будущий противоминный флот Украины, и второй, предоставленный Нидерландами.
Он подчеркнул важность такой поддержки для укрепления возможностей страны на море.
Глава государства выразил благодарность Нидерландам за помощь и отметил, что украинская сторона высоко ценит поддержку со стороны народа этой страны.
Также Зеленский сообщил, что вручил награды начальнику обороны Нидерландов Онно Айхельсхайму и украинским военнослужащим, поблагодарив за встречу и сотрудничество.
Напоминаем, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране наблюдается критическая нехватка зенитно-ракетных комплексов Patriot, и в случае затягивания войны объем доступного вооружения может еще сократиться.
Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев готовится к переговорам с европейскими партнерами о создании совместной системы защиты воздушного пространства.