Украина получит от Нидерландов новый корабль: Зеленский раскрыл сроки

23:10 16.04.2026 Чт
2 мин
Судно назовут в память об украинском корабле, потерянном при выполнении боевой задачи в июне 2022 года у Кинбурнской косы
aimg Анастасия Никончук
Фото: Владимир Зеленский (GettyImages)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке экипажа и передаче Украине противоминного корабля от Нидерландов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Владимира Зеленского в сети Telegram.

Читайте также: Зеленский: во время этой атаки сбили все крылатые ракеты, но проблемы есть

Встреча с военными в Нидерландах

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о встрече с украинскими военными, которые проходят обучение на противоминном корабле класса Alkmaar в Нидерландах.

По его словам, вместе с премьер-министром Робом Йеттеном он обсудил с военнослужащими ход подготовки и дальнейшие планы.

Передача корабля Украине

Зеленский отметил, что Нидерланды полностью подготовят экипаж и уже в июне передадут корабль Украине.

Судно получит название "Геническ" — в честь украинского корабля, который был потерян при выполнении боевой задачи в июне 2022 года в районе Кинбурнской косы.

Усиление противоминного флота

По словам президента, это уже пятый корабль, который войдет в будущий противоминный флот Украины, и второй, предоставленный Нидерландами.

Он подчеркнул важность такой поддержки для укрепления возможностей страны на море.

Благодарность партнерам

Глава государства выразил благодарность Нидерландам за помощь и отметил, что украинская сторона высоко ценит поддержку со стороны народа этой страны.

Также Зеленский сообщил, что вручил награды начальнику обороны Нидерландов Онно Айхельсхайму и украинским военнослужащим, поблагодарив за встречу и сотрудничество.

Напоминаем, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране наблюдается критическая нехватка зенитно-ракетных комплексов Patriot, и в случае затягивания войны объем доступного вооружения может еще сократиться.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев готовится к переговорам с европейскими партнерами о создании совместной системы защиты воздушного пространства.

