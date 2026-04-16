Україна отримає від Нідерландів новий корабель: Зеленський розкрив терміни

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку екіпажу і передачу Україні протимінного корабля від Нідерландів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Володимира Зеленського в мережі Telegram.
Президент України Володимир Зеленський розповів про зустріч з українськими військовими, які проходять навчання на протимінному кораблі класу Alkmaar у Нідерландах.
За його словами, разом із прем'єр-міністром Робом Єттеном він обговорив із військовослужбовцями перебіг підготовки та подальші плани.
Зеленський зазначив, що Нідерланди повністю підготують екіпаж і вже в червні передадуть корабель Україні.
Судно отримає назву "Генічеськ" - на честь українського корабля, який було втрачено під час виконання бойового завдання в червні 2022 року в районі Кінбурнської коси.
За словами президента, це вже п'ятий корабель, який увійде до майбутнього протимінного флоту України, і другий, наданий Нідерландами.
Він наголосив на важливості такої підтримки для зміцнення можливостей країни на морі.
Глава держави висловив подяку Нідерландам за допомогу та зазначив, що українська сторона високо цінує підтримку з боку народу цієї країни.
Також Зеленський повідомив, що вручив нагороди начальнику оборони Нідерландів Онно Айхельсгайму та українським військовослужбовцям, подякувавши за зустріч і співпрацю.
