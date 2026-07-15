ЕС обновил правила для украинцев: кто теперь не получит статус беженца

ЕС продлил действие статуса временной защиты для украинских искателей убежища еще на один год - до 4 марта 2028 года. Однако теперь правила предоставления этого статуса станут строже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Евросовета .

Страны ЕС согласились, что в дальнейшем временная защита будет предоставляться исключительно гражданам Украины, которые выполняют свои военные обязанности перед государством.

В решении четко прописаны правила действия этого ограничения:

оно будет касаться только новых заявителей, впервые обращающихся за получением статуса;

ограничение не будет распространяться на украинцев, которые уже официально пользуются временной защитой на территории Евросоюза.

Как пояснил министр юстиции, внутренних дел и миграции Ирландии Джим О'Каллаган, "ЕС остается непоколебимым" в поддержке украинского народа. В то же время европейские партнеры стремятся убедиться, что у Украины есть возможность обороняться от российской агрессии, поэтому обновленная схема учитывает законные оборонные потребности Киева.

Как будет работать новый механизм проверки

Чтобы получить временную защиту в ЕС, новым заявителям придется документально подтвердить выполнение военных обязанностей. Сделать это можно будет несколькими способами:

предъявить паспорт с отметкой о выезде, поставленной украинскими пограничными органами власти. Это подтвердит, что гражданин покинул пределы Украины на законных основаниях;

предоставить бумажный или электронный документ, официально подтверждающий освобождение от исполнения военных обязанностей или доказывающий факт их выполнения.

Специальный механизм предоставления временной защиты был впервые активирован в начале полномасштабного вторжения РФ в марте 2022 года. За это время программой помощи и безопасного убежища в странах Евросоюза воспользовались 4,38 млн человек.