Украина получит от Франции новые истребители Mirage и ракеты для SAMP/T, - Макрон

Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Франция уже в ближайшие дни предоставит Украине новую военную помощь. В частности, речь об истребителях Mirage.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Елисейский дворец в соцсети X.

Макрон подчеркнул, что у "коалиции решительных" общие цели - обеспечить предсказуемость и финансирование для Украины. Также параллельно необходимо усиливать военную помощь Украине. Речь и средствах противовоздушной обороны, дальнобойных возможностях, дронах и системах противодействия беспилотникам. 

"Я хочу подтвердить, Владимир, что в ближайшие дни мы передадим дополнительные ракеты Aster, (будут обеспечены - ред.) новые программы подготовки и новые Mirage. Кроме того, вместе с некоторыми другими коллегами мы подтвердим дополнительные инициативы, но именно на этом направлении мы должны сосредоточить главное внимание", - добавил французский лидер. 

Ракеты Aster

Стоит заметить, что ракеты Aster - это семейство зенитных управляемых ракет (франко-итальянской разработки MBDA), которые применяются для перехвата самолетов, крылатых ракет и баллистических целей.

В комплексе SAMP/T используются ракеты Aster 30, способные поражать цели на расстоянии до 120 км и на высоте до 20 км.

Украина получила как минимум одну батарею SAMP/T в 2023 году. Еще одну систему обещала передать Италия.

Mirage для Украины

Впервые о передаче Украине французских истребителей Mirage стало известно в феврале этого года. Точное количество доставленных самолетов не раскрывается.

Уже в марте стало известно, что украинские воины впервые использовали Mirage для уничтожения воздушных целей во время массированного удара россиян.

