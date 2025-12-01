ua en ru
Канада присоединилась к европейской оборонной программе на 150 миллиардов евро

Понедельник 01 декабря 2025 21:52
Канада присоединилась к европейской оборонной программе на 150 миллиардов евро
Автор: Оксана Гапончук

Канада официально присоединилась к европейской оборонной программе SAFE на 150 миллиардов евро, получив доступ к совместным закупкам вооружений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РоІітісо.

Это первый случай, когда третья страна официально участвует во флагманской инициативе ЕС по совместным закупкам вооружений. Данное решение стало результатом многомесячных сложных переговоров между Оттавой и Брюсселем.

Об этом стало известно во время заседания Совета иностранных дел ЕС в понедельник, 1 декабря. В частности, комиссар по вопросам обороны Андриус Кубилиус проинформировал делегации, что переговоры с Оттавой завершены.

Вступление Канады в программу SAFE, которая финансирует вооружение по схеме "заем за вооружение", предоставляет стране доступ к совместно финансируемым оборонным проектам и позволяет канадским компаниям участвовать в тендерах на совместные закупки, поддержанные ЕС.

В свою очередь для Брюсселя привлечение партнера из G7 повышает авторитет программы SAFE и способствует координации долгосрочного спроса на вооружение и развитию европейской оборонной промышленности.

По условиям программы, страны-партнеры могут финансировать до 35% стоимости вооружения, но Канада сможет получить большую долю, уплатив сбор, пропорциональный ожидаемым выгодам и уровню сотрудничества с европейскими производителями.

Известно, что переговоры также охватывали контроль за интеллектуальной собственностью и ограничения по использованию компонентов, произведенных вне ЕС, для чувствительных систем, включая беспилотники, противоракетные системы и стратегические средства поддержки.

Присоединение Канады происходит на фоне подачи всех 19 стран-участниц ЕС своих планов расходов, которые будут финансироваться льготными займами SAFE, при этом 15 членов включили в планы поддержку Украины суммами в миллиарды евро.

Данное соглашение открывает новые возможности для укрепления оборонного сотрудничества между Европой и Канадой и повышает авторитет программы SAFE как ключевой инициативы ЕС в сфере безопасности.

Напомним, Нидерланды направят еще 250 миллионов евро на американское оружие для Украины.

Кроме того, в прошлом месяце страны Северной и Балтийской Европы объявили о совместном пакете помощи на сумму 500 миллионов долларов (378 миллионов фунтов стерлингов), который также направлен на усиление обороноспособности украинской армии.

