ua ru
Пн, 16 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Канаде надеются, что купленная для Украины система NASAMS поступит в кратчайшие сроки

Новина українською →
Оттава, Понедельник 16 января 2023 14:11
В Канаде надеются, что купленная для Украины система NASAMS поступит в кратчайшие сроки Фото: Канада ожидает, что купленную для Украины систему ПВО NASAMS передадут как можно быстрее (flickr com davidvankeulen)
Автор: Наталья Юрченко

Украина сможет получить купленную Канадой систему ПВО NASAMS в кратчайшие сроки, как только она будет подготовлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Канады Аниту Ананд в интервью CBC.

Она заявила, что Канада купила для Украины комплекс NASAMS, и сразу боеприпасы для него.

"Снабжение будет осуществлено как можно быстрее, может включать несколько поставок. На данный момент мы не думаем о годах", - сказала глава Минобороны.

Министр подчеркнула, что ключевым фактором для закупки стали партнерские отношения с США. Ананд добавила, что сейчас она сосредоточена на усилении канадских вооруженных сил, в то же время правительство пытается помогать Украине.

"Нет никаких сомнений в том, что мы изучаем возможности, которые необходимы всем, включая канадские вооруженные силы", - подытожила министр.

Напомним, 10 января министр обороны Канады заявила, что ее страна приобретет и передаст Украине систему ПВО NASAMS.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Канада Военная помощь ПВО Война в Украине
NEWS
Карта войны в Украине на 16 января: британская разведка обновила данные
Карта войны в Украине на 16 января: британская разведка обновила данные
DAILY
Закарпатье 24/7. Как живет единственный регион Украины, где нет комендантского часа
Мария Бунякинаспециально для РБК-Украина Закарпатье 24/7. Как живет единственный регион Украины, где нет комендантского часа