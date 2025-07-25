Украина получит еще одну IRIS-T от Германии, - посол

Украина уже получила от Германии семь систем противовоздушной обороны IRIS-T. Готовится к отправке еще одна.

Об этом заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев, передает РБК-Украина со ссылкой на Интерфакс-Украина .

По словам посла, Германия продолжает поставлять необходимые Украине системы ПВО IRIS-T. Он отметил, что уже передано семь систем, а восьмая - на подходе.

"Уже семь систем зашло, восьмая заходит", - сообщил Макеев.

Кроме того, Берлин уже поставил Украине более 60 зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard, которые показали себя чрезвычайно эффективными в борьбе с дронами-камикадзе, в частности типа "Шахед".

"Нам поставили более 60 Gepard. То есть большинство гепардов, которые можно было поймать в лесах всего мира - уже поймали, и они пасутся на украинских пастбищах", - пошутил дипломат.

Однако Макеев добавил, что тактика применения "шахедов" со стороны РФ изменилась, что создает новые вызовы для систем ПВО.

Он также упомянул о немецком зенитном артиллерийском комплексе Skynex, который показывает хорошие результаты в Воздушных силах Украины.

По словам посла, Киев и Берлин уже имеют первые наработки по совместному производству дополнительных систем ПВО.

"Более того, уже есть первые идеи между представителями оборонной индустрии Украины и Германии, чтобы совместно строить дополнительные системы ПВО. То есть брать пушку от Rheinmetall, ставить ее на другое шасси, инкорпорировать также ракетные системы", - сказал он.