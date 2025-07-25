Украина получит еще одну IRIS-T от Германии, - посол
Украина уже получила от Германии семь систем противовоздушной обороны IRIS-T. Готовится к отправке еще одна.
Об этом заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев, передает РБК-Украина со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По словам посла, Германия продолжает поставлять необходимые Украине системы ПВО IRIS-T. Он отметил, что уже передано семь систем, а восьмая - на подходе.
"Уже семь систем зашло, восьмая заходит", - сообщил Макеев.
Кроме того, Берлин уже поставил Украине более 60 зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard, которые показали себя чрезвычайно эффективными в борьбе с дронами-камикадзе, в частности типа "Шахед".
"Нам поставили более 60 Gepard. То есть большинство гепардов, которые можно было поймать в лесах всего мира - уже поймали, и они пасутся на украинских пастбищах", - пошутил дипломат.
Однако Макеев добавил, что тактика применения "шахедов" со стороны РФ изменилась, что создает новые вызовы для систем ПВО.
Он также упомянул о немецком зенитном артиллерийском комплексе Skynex, который показывает хорошие результаты в Воздушных силах Украины.
По словам посла, Киев и Берлин уже имеют первые наработки по совместному производству дополнительных систем ПВО.
"Более того, уже есть первые идеи между представителями оборонной индустрии Украины и Германии, чтобы совместно строить дополнительные системы ПВО. То есть брать пушку от Rheinmetall, ставить ее на другое шасси, инкорпорировать также ракетные системы", - сказал он.
IRIS-T для Украины
Напомним, Германия уже предоставляет Украине свои системы противовоздушной обороны IRIS-T. Они помогают эффективно защищать украинское небо во время массированных ударов России.
Ранее о получении новых систем ПВО IRIS-T от Германии заявлял и президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, план поставок рассчитан на 3 года.
При этом 28 мая Украина и Германия подписали контракт на производство IRIS-T и ракет к ним. Общая его стоимость 2,2 млрд евро.
Кстати, 7 июня стало известно, что одна батарея IRIS-T сбила восемь российских ракет всего лишь за 30 секунд.
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