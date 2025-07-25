Україна отримає ще одну IRIS-T від Німеччини, - посол
Україна вже отримала від Німеччини сім систем протиповітряної оборони IRIS-T. Готується до відправки ще одна.
Про це заявив посол України в Німеччині Олексій Макеєв, передає РБК-Україна з посиланням на Інтерфакс-Україна.
За словами посла, Німеччина продовжує постачати необхідні Україні системи ППО IRIS-T. Він зауважив, що вже передано сім систем, а восьма - на підході.
"Вже сім систем зайшло, восьма заходить", - повідомив Макеєв.
Крім того, Берлін вже поставив Україні понад 60 зенітних самохідних артилерійських установок Gepard, які показали себе надзвичайно ефективними у боротьбі з дронами-камікадзе, зокрема типу "Шахед".
"Нам поставили понад 60 Gepard. Тобто більшість гепардів, що можна було зловити в лісах всього світу - вже зловили, і вони пасуться на українських пасовиськах", - пожартував дипломат.
Однак Макеєв додав, що тактика застосування "шахедів" з боку РФ змінилася, що створює нові виклики для систем ППО.
Він також згадав про німецький зенітний артилерійський комплекс Skynex, який показує хороші результати у Повітряних силах України.
За словами посла, Київ і Берлін уже мають перші напрацювання щодо спільного виробництва додаткових систем ППО.
"Щобільше, вже є перші ідеї між представниками оборонної індустрії України і Німеччини, щоб спільно будувати додаткові системи ППО. Тобто брати гармату від Rheinmetall, ставити її на інший шасі, інкорпорувати також ракетні системи", - сказав він.
IRIS-T для України
Нагадаємо, Німеччина вже надає Україні свої системи протиповітряної оборони IRIS-T. Вони допомагають ефективно захищати українське небо під час масованих ударів Росії.
Раніше про отримання нових систем ППО IRIS-T від Німеччини заявляв і президент України Володимир Зеленський. За його словами, план поставок розрахований на 3 роки.
При цьому 28 травня Україна і Німеччина підписали контракт на виробництво IRIS-T і ракет до них. Загальна його вартість 2,2 млрд євро.
До речі, 7 червня стало відомо, що одна батарея IRIS-T збила вісім російських ракет усього лише за 30 секунд.
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