Україна отримає ще одну IRIS-T від Німеччини, - посол

Україна вже отримала від Німеччини сім систем протиповітряної оборони IRIS-T. Готується до відправки ще одна.

Про це заявив посол України в Німеччині Олексій Макеєв, передає РБК-Україна з посиланням на Інтерфакс-Україна .

За словами посла, Німеччина продовжує постачати необхідні Україні системи ППО IRIS-T. Він зауважив, що вже передано сім систем, а восьма - на підході.

"Вже сім систем зайшло, восьма заходить", - повідомив Макеєв.

Крім того, Берлін вже поставив Україні понад 60 зенітних самохідних артилерійських установок Gepard, які показали себе надзвичайно ефективними у боротьбі з дронами-камікадзе, зокрема типу "Шахед".

"Нам поставили понад 60 Gepard. Тобто більшість гепардів, що можна було зловити в лісах всього світу - вже зловили, і вони пасуться на українських пасовиськах", - пожартував дипломат.

Однак Макеєв додав, що тактика застосування "шахедів" з боку РФ змінилася, що створює нові виклики для систем ППО.

Він також згадав про німецький зенітний артилерійський комплекс Skynex, який показує хороші результати у Повітряних силах України.

За словами посла, Київ і Берлін уже мають перші напрацювання щодо спільного виробництва додаткових систем ППО.

"Щобільше, вже є перші ідеї між представниками оборонної індустрії України і Німеччини, щоб спільно будувати додаткові системи ППО. Тобто брати гармату від Rheinmetall, ставити її на інший шасі, інкорпорувати також ракетні системи", - сказав він.