За 30 секунд сбили 8 ракет: военные рассказали о работе украинского IRIS-T

Комплекс IRIS-T, который Украина получила от Германии, за 30 секунд сбил восемь российских ракет. Они были нацелены на объект критической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Facebook.

Командир стартовой батареи зенитной ракетной бригады воздушного командования "Запад" рассказал, что военные имеют традицию - наносить отметки уничтоженных вражеских целей на борт пусковой установки. Одна из таких отметок на установке IRIS-T имеет целых восемь засечек.

По словам командира, во время одной из вражеских атак за 30 секунд защитники уничтожили восемь российских крылатых ракет.

Как пояснил военный, пусковая установка IRIS-T оснащена восемью зенитными управляемыми ракетами. За 30 секунд воины полностью ее разрядили и не допустили поражения объекта критической инфраструктуры

"Все цели мы уничтожили в течение 30 секунд. Российские крылатые ракеты заходили буквально одна за другой в зону поражения и мы сразу захватывали их как цели и вели по ним огонь. На каждую цель применяли одну нашу зенитную управляемую ракету. Отработали со 100-процентной точностью. Комплекс IRIS-T может одновременно обстреливать много целей. И это позволяет успешно отражать вражеские массированные ракетные удары", - пояснил он.

Фото: IRIS-T на вооружении украинских войск (facebook.com/kpszsu)

Зенитчики положительно оценивают свой IRIS-T. Только эта одна пусковая установка уничтожила уже более 30 целей.

"До IRIS-T мы работали на ЗРК Бук М1. Сбили из него также немало российских самолетов, вертолетов и крылатых ракет. Но IRIS-T превзошел все наши ожидания, мы его хорошо изучили. Имеем серьезный боевой опыт. Еще никто кроме нас в мире не применял IRIS-T в таких динамичных и масштабных противовоздушных боях", - сказал командир.