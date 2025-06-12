Зеленский анонсировал поставки ПВО IRIS-T в Украину: план на три года
Украина получит новые системы ПВО IRIS-T от Германии. План поставок рассчитан на 3 года.
Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге с министром обороны Германии Борисом Писториусом.
Глава государства отметил, что Украина благодарна Германии за поставки IRIS-T.
"Мы понимаем сейчас план поставок. Я не буду говорить обо всех деталях, но плане на ближайшие три года. И это для нас в любом случае очень важная помощь", - рассказал Зеленский.
Он подчеркнул, что это не означает, что война продлится еще три года. Украина хочет завершения войны. Но при этом спокойствие людей надо защищать качественными системами ПВО.
"Я благодарен, что у нас есть понимание реализации этого проекта на ближайшие три года", - добавил президент.
IRIS-T для Украины
Напомним, Германия уже предоставляет Украине свои системы противовоздушной обороны IRIS-T. Они помогают эффективно защищать украинское небо во время массированных ударов России.
В частности, 7 июня стало известно, что одна батарея IRIS-T сбила восемь российских ракет всего лишь за 30 секунд.
При этом 28 мая Украина и Германия подписали контракт на производство IRIS-T и ракет к ним. Общая его стоимость 2,2 млрд евро.
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